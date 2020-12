Vỉa hè TP.HCM bị lấn chiếm tràn lan, chỉ nhắc nhở phê bình

Về tình hình an ninh trật tự, trấn áp tội phạm, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định công tác ổn định an ninh chính trị có vai trò quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Năm qua, tình hình tội phạm phức tạp, lợi dụng dịch Covid-19 , loại tội phạm về xâm hại tài sản, vi phạm liên quan "tín dụng đen", ma túy vẫn còn xảy ra nhiều. Với chỉ đạo thường xuyên, liên tục của chính quyền, công an đã triển khai tốt nhiệm vụ được giao, năm nay là năm thứ 6 liên tiếp phạm pháp hình sự được kéo giảm.