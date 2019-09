Viện KSND tối cao kháng nghị tịch thu tài sản của Vũ 'nhôm' trả cho nhà nước

2 đất tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng; Theo kháng nghị, bản án phúc thẩm nêu trên, về phần dân sự tuyên vô hiệu hóa các giao dịch, hợp đồng của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) về việc mua/bán, thuê/cho thuê đối với 7 tài sản nhà nước, gồm: nhà, đất số 319 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng; diện tích 3.264 mđất tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng; dự án Vệt du lịch ven biển từ Vegas Resort đến Khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; 3 tài sản ở TP.HCM gồm: nhà, đất tại số 15 Thi Sách (quận 1), nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1) và nhà, đất tại số 129 Pasteur (quận 3) là không có căn cứ và không đúng pháp luật

Đồng thời, trong quá trình chuyển giao, Vũ “nhôm” và các đồng phạm dùng quyền lực để được hưởng những ưu đãi về giá, hệ số sinh lợi của bất động sản, từ đó gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước.

Do đó, hậu quả thiệt hại của vụ án phải bao gồm các thiệt hại nêu trên và phải được tính từ khi Vũ cùng các công ty của Vũ làm các thủ tục để nhận chuyển giao tài sản đến khi hành vi phạm tội bị phát hiện và ngăn chặn (thời điểm khởi tố, điều tra vụ án). Vì vậy, Viện KSND cấp sơ thẩm và phúc thẩm căn cứ vào kết luận giám định xác định giá trị thiệt hại do hành vi phạm tội của Vũ và đồng phạm gây ra tại thời điểm khởi tố vụ án là gần 1.160 tỉ đồng là có cơ sở, phù hợp với mục đích, bản chất, diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo. Việc tòa án cấp sơ thẩm chỉ xác định thiệt hại cho nhà nước tại thời điểm phạm tội là hơn 135 tỉ đồng là chưa đánh giá đúng bản chất thực tế cũng như hậu quả các bị cáo gây ra.

Tòa án cấp phúc thẩm không nhận định, đánh giá hậu quả thiệt hại của hành vi phạm tội mà bị cáo Vũ và đồng phạm đã gây ra, mà lại xác định số tiền hơn 135 tỉ đồng cùng với khoản thu lợi từ việc cho thuê tài sản 5,8 tỉ đồng là hậu quả của hợp đồng vô hiệu giữa Vũ và các cơ quan nhà nước là không đúng với chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, “dân sự hóa” hành vi phạm tội của bị cáo Vũ và đồng phạm, dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong giải quyết vụ án.

Kháng nghị của Viện KSND tối cao cũng cho rằng, căn cứ kết quả xác minh theo thủ tục giám đốc thẩm, kết quả kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án cho thấy tòa án cấp phúc thẩm đã bổ sung nhiều nội dung vào Bản án in số 346/2019/HS-PT ngày 13.6.2019 so với nội dung bản án đã tuyên tại hội trường.

Cụ thể: Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền hơn 135 tỉ đồng của 2 công ty hưởng lợi từ giao dịch vô hiệu; buộc Công ty Bắc Nam 79 phải bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất tại số 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM hơn 6,7 tỉ đồng và nộp tiền thuê đất kể từ ngày nhận bàn giao đất theo quy định pháp luật; tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền hơn 417 tỉ đồng của bị cáo Vũ sử dụng vào việc phạm tội… Những nội dung bổ sung như nêu trên đã vi phạm quy định tại điều 261 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên tắc, sự đúng đắn, khách quan của hoạt động xét xử và ban hành bản án, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng.

Cũng theo kháng nghị, vụ án này ở cấp sơ thẩm từng được Viện KSND TP.Hà Nội kháng nghị đề nghị xác định thiệt hại của nhà nước do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra tại thời điểm khởi tố vụ án là gần 1.160 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại Bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019/HSST ngày 13.6.2019, tòa án cấp phúc thẩm chưa nhận định và quyết định về nội dung kháng nghị này là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Từ đó, Viện KSND tối cao đã quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự phúc thẩm nêu trên về phần xác định giá trị thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra; phần kết luận các giao dịch liên quan đến 7 tài sản nhà nước vô hiệu là giao dịch dân sự (vô hiệu) và xử lý hậu quả của giao dịch vô hiệu; phần nội dung ghi thêm trong bản án in so với nội dung bản án đã tuyên tại hội trường xét xử. Đồng thời, đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019/HSST ngày 13.6.2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định pháp luật về những nội dung sau:

Xác định giá trị thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo Vũ và các đồng phạm gây ra tại thời điểm khởi tố vụ án là gần 1.160 tỉ đồng như nội dung kháng nghị của VKSND TP.Hà Nội và các nội dung đã phân tích ở trên; hủy phần tuyên bố các giao dịch, hợp đồng của Công ty Bắc Nam 79 và Công ty Nova Bắc Nam 79 đối với 7 tài sản nhà nước bị vô hiệu toàn bộ theo quy định của pháp luật dân sự và xử lý tài sản do giao dịch vô hiệu, để xét xử phúc thẩm lại theo hướng: quyết định tịch thu, trả lại tài sản cho nhà nước và giao cho UBND TP.Đà Nẵng, UBND TP.HCM thu hồi, quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 6 tài sản nhà nước. Riêng nhà, đất tại số 129 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM, đề nghị Bộ Công an phối hợp giải quyết bảo đảm không thất thoát tài sản nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho những người có liên quan.