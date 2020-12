Việt Nam tăng tốc thử nghiệm vắc xin Covid-19 trên người

Phòng dịch không phụ thuộc vào vắc xin Theo các chuyên gia, phòng dịch Covid-19 đòi hỏi các biện pháp tổng thể, kiểm soát các nguồn xâm nhập, yếu tố lây nhiễm trong cộng đồng... Vắc xin khi được đưa vào sử dụng trong cộng đồng chỉ là một biện pháp phòng dịch, chứ không phải là giải pháp duy nhất vì “ngay cả khi có vắc xin thì hiệu quả bảo vệ cũng không thể đạt 100%. Với những vắc xin đã tiêm phòng, tỷ lệ bảo vệ chỉ đạt khoảng 95 - 98%”. PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám - chữa bệnh (Bộ Y tế), lưu ý khi dịch Covid-19 được cảnh báo có nguy cơ lây ra cộng đồng từ các ca nhập cảnh, người cách ly không thực hiện các quy định phòng dịch, hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám là tuyến đầu đón tiếp người bệnh cũng sẽ là nơi đối mặt với nhiều nguy cơ Covid-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp khác. Do đó, các bệnh viện và phòng khám có vai trò phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, đồng thời có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền bệnh giữa người đến khám, nhân viên y tế và lây lan. “Các bệnh viện và toàn bộ trạm y tế, phòng khám tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không xem nhẹ dịch bệnh”, ông Khuê lưu ý. Theo Cục Quản lý khám - chữa bệnh, có 61,5% bệnh nhân Covid-19 không rõ biểu hiện lâm sàng (số liệu cập nhật đến tháng 11.2020), nhưng vẫn là nguồn lây nhiễm. Do đó, cần tuân thủ nghiêm ngặt cách ly y tế khi được yêu cầu và thực hiện phòng dịch theo khuyến cáo. Các cơ sở lưu trú, trường học, khám chữa bệnh thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch. Người dân cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K: khẩu trang (đeo khẩu trang tại nơi công cộng); khử khuẩn (rửa tay, vệ sinh bề mặt...); không tập trung đông người; khai báo y tế và khoảng cách (giữ khoảng cách với người khác). Cũng theo Cục Quản lý khám - chữa bệnh, hiện chưa có thuốc được cấp phép đặc trị Covid-19, do đó người dân không nên tự tìm mua thuốc kháng sinh điều trị virus SARS-CoV-2 Theo cập nhật phác đồ mới nhất (lần thứ 3) của Bộ Y tế, bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng ban đầu là sốt, ho khan, mệt mỏi, đau cơ. Một số đau họng, chảy nước mũi, nôn, tiêu chảy, ho có đờm, mất khứu giác. Bệnh nhân mắc Covid-19 cần được phân biệt với viêm đường hô hấp do các tác nhân hay gặp khác như cúm mùa, vi rút hợp bào hô hấp, do các chủng vi rút Corona thông thường khác, để theo dõi, điều trị phù hợp. Nam Sơn