Việt Nam và Mỹ hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan Covid-19, bắt ba nghi phạm

Sáng 18.8, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phát thông báo về việc Cục điều tra an ninh nội địa Mỹ (HSI, thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ) đã hợp tác, phối hợp với Bộ Công an Việt Nam điều tra một vụ lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19 , bắt giữ ba nghi phạm.