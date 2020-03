Vĩnh Long: Điều xe chữa cháy cấp nước sạch cho người dân vùng mặn

Cụ thể, có 2 điểm cấp nước sạch miễn phí ở cầu Mương và cầu Năm Bạch (ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ). Người dân sống quanh đây chỉ việc mang thùng và các vật chứa nước đến lấy, số lượng không giới hạn.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày tại khu vực cầu Năm Bạch, rất đông người dân đến lấy nước do đây là khu vực nhiễm mặn cao nhất xã, độ mặn đo được ngày 27.3 ở các tuyến sông này lên đến 2,9‰.

Ông Nguyễn Văn Công (62 tuổi, ấp Phú An, xã Bình Hòa Phước) cho biết mấy ngày qua, gia đình ông phải mua nước sạch về nấu ăn do nước dưới sông nhiễm mặn. “Cây thì chừng nào thấy khô quá mới tưới chút nước chớ đâu dám tưới nhiều. Nay nghe chính quyền cho nước sạch, vợ chồng tôi mừng quá, vội vàng xách can đi chở về xài”, ông Công nói.