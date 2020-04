Vụ 2 công an hy sinh ở Đà Nẵng: Nhóm 'quái xế' hú hét, phóng bạt mạng

Trong lúc truy đuổi nhóm quái xế, xe đặc chủng của cảnh sát va chạm với xe máy do anh Mai Quốc Long điều khiển đi cùng chiều, sau đó tông vào gốc cây bên đường Ảnh: H.Đ

Tổ công tác dùng 2 xe đặc chủng truy đuổi nhóm quái xế, đại úy Tuấn chở trung sĩ Toàn còn thiếu úy Lộc chở thượng sĩ Hùng. Đến ngã tư Lê Đức Thọ - Yết Kiêu (P.Thọ Quang), 1 trong 9 nghi can trên rẽ sang hướng cảng Tiên Sa nhằm thoát sự truy đuổi của công an. Lúc này, tổ công tác chia làm hai, tiếp tục truy đuổi.

Thiếu úy Lộc và thượng sĩ Hùng chạy ra hướng cảng Tiên Sa, tạm giữ được một nghi can. Trong khi đó, đại úy Tuấn và trung sĩ Toàn bám nhóm 5 xe máy, chạy theo hướng đường Lê Đức Thọ lên cầu Mân Quang.

Biết có công an truy đuổi, các "quái xế" vẫn chạy với tốc độ 100 km/giờ và liên tục lạng lách trước đầu xe của đại úy Tuấn. Khi tới cầu Mân Quang, đại úy Tuấn đuổi kịp xe của Nguyễn Đình Long và ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, Nguyễn Đình Long liên tục tăng tốc, lách phải và phi xe lên lề đường Lê Đức Thọ (P.Thọ Quang). Khi đại úy Tuấn điều khiển xe vượt phải, đuổi theo xe của Nguyễn Đình Long thì xảy ra tai nạn, va chạm với xe của anh Mai Quốc Long đang lưu thông cùng chiều, sau đó tông vào gốc cây ven đường.

Đại úy Tuấn và trung sĩ Toàn tử vong tại hiện trường. Anh Long bị gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm, hiện đã được xuất viện.

Ngay trong đêm 2.4 và rạng sáng 3.4, Công an TP.Đà Nẵng cùng Công an Q.Sơn Trà và Công an các quận, huyện liên quan đã dốc toàn lực truy tìm và bắt giữ 9 nghi can liên quan vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh. Chiều 3.4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký quyết định thăng cấp hàm lên thiếu tá đối với đại úy Đặng Thanh Tuấn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cũng ký quyết định thăng hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ với anh Võ Văn Toàn.