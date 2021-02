Vụ bắt giữ chiến sĩ công an, biên phòng, cướp hàng lậu: Khởi tố 2 bị can

Sáng ngày 6.2, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 (Bộ đội Biên phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Hồng Đại (36 tuổi), Võ Văn Mộng (42 tuổi, cùng ngụ khóm Vĩnh Chánh, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái phép, xảy ra tại Chốt Công tác phòng, chống Covid-19 số 18, thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP.Châu Đốc) ngày 20.1.

Quyết định truy nã Nguyễn Hồng Đại về tội chống người thi hành công vụ Ảnh: CTV

Trước đó, vào lúc 21 giờ 35 phút ngày 20.1, Tổ công tác Chốt phòng, chống Covid-19 số 18, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn thực hiện tuần tra, kiểm soát phòng, chống người xuất, nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu tại đoạn biên giới giữa khu vực Mốc 268/2 đến Mốc 269, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 120 mét thì phát hiện có 4 - 5 người đi từ hướng Campuchia qua biên giới về phía Việt Nam nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Lúc này, lợi dụng đêm tối các nghi can bỏ chạy về bên kia biên giới, nhưng Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và kịp thời bắt giữ được 1 người đang đai một thùng đồ có bao túi ni lông màu đen bên ngoài, chứa hàng nhập lậu. Tiến hành tìm kiếm xung quanh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 3 thùng đồ bên ngoài có bao bọc ni lông màu đen nghi chứa thuốc lá nhập lậu tương tự. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu của 3 thùng đồ còn lại nên Tổ công tác đã đưa người bị bắt giữ, cùng tang vật về Chốt phòng, chống dịch Covid -19 số 18 để làm việc.

Quá trình đi từ khu vực bắt giữ hàng hóa về Chốt số 18, Tổ công tác đã cử 3 cán bộ, chiến sĩ đi trước dẫn giải đối tượng và áp tải hàng hóa, còn lại 3 người đi sau để bảo vệ. Lúc này, có một số kẻ manh động, khiêu khích đi theo sau yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ thả người và trả lại hàng hóa, đồng thời kêu gọi thêm khoảng 20 người khác tập trung để giành lại hàng hóa.

Qua đó, 3 cán bộ đi sau gồm: 2 cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn và 1 cán bộ Công an P.Núi Sam (TP.Châu Đốc) vận động, giải thích các quy định của pháp luật và cố gắng hỗ trợ để tạo giúp cho 3 người của Tổ Công tác đi phía trước dẫn giải đối tượng cùng hàng hóa bị bắt về Chốt số 18 (cách đó khoảng 100m) để làm việc.

Tuy nhiên, nhóm bị can và đồng phạm đã manh động, tiếp tục áp sát lực lượng làm nhiệm vụ. Trong đó, có 1 người xông đến nắm cổ áo đại úy Huỳnh Quang Vinh (Công an P.Núi Sam) kéo đi, đe dọa và dùng tay đánh trúng vào mắt bên phải của đại úy Vinh gây trầy xước nhẹ phía dưới mắt, làm đại úy Vinh bị té ngã.

Đoàn Công tác của Tỉnh Đoàn An Giang và các Ban, ngành tỉnh An Giang đã đến thăm hỏi, động viên chiến sĩ tại Chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 18, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn sau khi diễn ra vụ việc chống người thi hành công vụ vào ngày 20.1. Ảnh: Trần Ngọc

Sau đó, các bị can đã kéo người đến bao vây Chốt số 18 la hét, tấn công giật đứt dây dẫn điện đèn chiếu sáng, đồng thời bắt trung úy Trần Anh Quyết (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đến địa điểm cách Chốt số 18 khoảng 20 m nhằm đe dọa cán bộ, chiến sĩ trong chốt để các đối tượng khác xông vào Chốt số 18 của Tổ công tác để giải cứu đồng bọn bị bắt, cướp lại hàng hóa bị giữ, rồi mang hàng hóa chạy về phía bên kia biên giới.

Khu vực biên giới của Chốt phòng, chống dịch Covid-19-số 18 nơi xảy ra vụ việc là cánh đồng lúa nên các đối tượng buôn lậu dễ vận chuyển hàng lậu từ Campuchia về Việt Nam Ảnh: Trần Ngọc

Liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật nêu trên, qua quá trình điều tra đến nay lực lượng chức năng đã bắt tạm giam đối bị can Võ Văn Mộng. Riêng bị can Nguyễn Hồng Đại, sau khi xảy vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương nên lực lượng chức năng đã ra quyết định truy nã Đại và đang tích cực truy tìm, bắt giữ bị can này để điều tra, xử lý theo quy định.