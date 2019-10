Vụ côn đồ hành hung công an ở Kon Tum: Tạm giữ 8 nghi phạm

Ngày 2.10, Công an tỉnh Kon Tum cho biết Công an H.Đắk Hà vừa ra quyết định tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ bao vây, hành hung 3 chiến sĩ công an , để phục vụ công tác điều tra

Thấy 2 chiến sĩ công an xuất hiện, nhóm thanh niên liền bao vây. Sau khi công an bắn 3 phát súng chỉ thiên , 8 thanh niên trên không chịu giải tán mà còn dùng hung khí chống trả. Ngoài ra, nhóm côn đồ này còn giật một khẩu súng bắn đạn cao su và một gậy nhựa của công an. Nhận được tin báo, trung úy Đoàn Mạnh Vương (Công an TT.Đắk Hà) đến hiện trường đưa thiếu úy Biển và thượng sĩ Tiến đi cấp cứu.

Các nghi phạm vụ hành hung công an (từ phải sang, từ trên xuống): Thảo, Vịnh, Minh, Lâm, Hoàng, Huy Ảnh: Công an Kon Tum cung cấp

Khi một trong các thanh niên trên đến Trung tâm y tế để khâu vết thương thì cùng lúc gặp trung úy Vương đang đưa 2 cán bộ chiến sĩ bị thương đi cấp cứu. Nhóm côn đồ tiếp tục dùng hung khí tấn công khiến trung úy Vương cũng bị thương. Riêng thượng sĩ Trịnh Hoàng Tiến bị 8 vết chém gồm một vết chém ở đầu nứt hộp sọ; hai vết chém dưới dái tai phải, đùi phải bị đứt gân và động mạch chủ, vai trái bị một vết chém rạn xương và nhiều vết chém khác. Hiện thượng sĩ Tiến vẫn đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an tiến hành truy bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nhóm thanh niên hành hung công an này. Qua đó, công an thu giữ còng số 8, roi điện, nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng và súng bắn đạn cao su của lực lượng chức năng mà nhóm côn đô này đã cướp giật.