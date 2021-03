Vụ cướp ngân hàng ở Hà Tiên: Anh trai mua súng, ép em ruột đi cướp

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Hà Tiên (P.Đông Hồ, TP.Hà Tiên, Kiên Giang), ngày 3.3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tiên đã ra quyết định tạm giữ Trịnh Đình Hào (22 tuổi) và Trịnh Đình Phú (18 tuổi, em ruột Hào, con một gia đình khá giả, cùng ngụ ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP.Hà Tiên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khi đi ngang qua Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Hà Tiên, Hào nảy sinh ý định cướp ngân hàng nên kêu Phú chở đến đoạn đường vắng thuộc khu phố 4, P.Đông Hồ để tháo biển số xe, mặc áo khoác, mang găng tay, đội mũ vải kín đầu và thay đôi giày. Sau đó, Hào kêu Phú chở đến ngân hàng để Hào đi vào bên trong quan sát tình hình.

Hai anh em Hào (trái) và Phú tại cơ quan công an

Đến khoáng 16 giờ ngày 2.3, Hào gọi điện cho Phú quay lại đậu xe dưới lề đường nổ máy sẵn. Phú cầm túi xách và dao đi lại cùng với Hào dùng súng khống chế bảo vệ ngân hàng, yêu cầu dẫn vào trong quầy giao dịch. Hào đứng phía cửa ra vào, dùng súng bắn lên trần nhà 2 phát để đe dọa, yêu cầu nhân viên ngân hàng không được chống cự và những người đến giao dịch ra ngoài.

Phú cầm theo túi xách và dao nhọn đi vào bên trong quầy giao dịch, yêu cầu các nhân viên đang có mặt ngồi xuống gầm. Phú đến quầy số 5 kêu nhân viên lấy rổ tiền bỏ vào trong túi xách, sau đó Phú cầm túi đựng số tiền cướp được cùng với Hào đi ra ngoài.

Lúc này, nhân viên bảo vệ ngân hàng chạy ra ngoài đường rút chìa khóa xe máy của Hào và Phú rồi dùng súng (loại công cụ hỗ trợ) bắn cảnh cáo. Hào chĩa súng về phía nhân viên bảo vệ để Phú lấy xe, nhưng do không còn chìa khóa nên Phú vứt dao, để túi đựng tiền xuống vỉa hè (đường Lam Sơn). Lập tức, nhân viên tín dụng của ngân hàng chạy đến giật túi xách đựng số tiền bị cướp đem vào trong phòng giao dịch.

Cùng lúc này, do có nhiều người gần khu vực đó tri hô nên Hào và Phú bỏ chạy bộ tìm đường trốn thì bị người dân và lực lượng công an khống chế bắt giữ. Công an đã thu hồi trên người Hào 1 khẩu súng tự chế bằng kim loại màu đen, trong hộp tiếp đạn có 8 viên đạn. Đồng thời tạm giữ 1 cây dao, 1 xe mô tô, 1 túi xách màu nâu và số tiền gần 384 triệu đồng cướp của ngân hàng. Được biết, Phú đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT ở TP.Hà Tiên.