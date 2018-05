Vụ đánh người trong quán bánh xèo ở Đà Nẵng: Phạt hành chính 1,5 triệu đồng

Như Thanh Niên đã thông tin , tối 8.4 tại quán Hà Điệp (302 Phạm Cự Lượng, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà), do mâu thuẫn trong lúc chờ được phục vụ bánh xèo, Khang đánh chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) gây đa chấn thương mặt, dập nhãn cầu phải, gãy xương hốc mũi, gãy và mẻ 4 răng.

Với kết quả giám định và tỷ lệ thương tích 4%, Công an Q.Sơn Trà không khởi tố mà chỉ xử phạt hành chính.

Trong lúc xô xát, Khang xưng mình là người nhà đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng).

Người dân đồng thời cũng cảm thấy bức xúc khi trung tá Nguyễn Tri Phương (Trưởng công an P.Thanh Khê Đông, chú ruột Khang) đã dùng ô tô bán tải của Công an P.Thanh Khê Đông đến trụ sở Công an P.An Hải Đông “hộ tống” Khang về nhà.