Vụ 'Đoàn khách không đeo khẩu trang ở Hòn Cau, Bình Thuận': Phạt giám đốc khu bảo tồn biển

IUCN xây dựng gì ở Hòn Cau ? Theo hình ảnh và thông tin mà PV Thanh Niên nắm được, IUCN đến Hòn Cau chiều 8.5 là để cắt băng khánh thành “nhà truyền thông”. Nhà truyền thông là công trình gì ? Xây dựng trên đảo Hòn Cau nhằm mục đích gì và do ai cấp phép ? Các câu hỏi này đã được PV Thanh Niên chuyển đến UBND tỉnh Bình Thuận, sau đó được chuyển xuống cho giám đốc Sở NN-PTNT. Nhưng đến nay PV Thanh Niên vẫn chưa nhận được câu trả lời này. Sở dĩ cần làm rõ công trình xây dựng trên đảo là vì đảo Hòn Cau, ngoài chức năng là khu bảo tồn biển, đây còn là khu vực quân sự , là khu vực cấm. Do vậy, tất cả các công trình trên đảo Hòn Cau phải được kiểm soát bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền. Công trình do IUCN tài trợ có tên "Nhà truyền thông" trên đảo Hòn Cau vừa khánh thành chiều 8.5 Ảnh CTV Theo chủ tịch UBND H.Tuy Phong Nguyễn Trung Trực, công trình xây dựng này trên đảo Hòn Cau đã được Sở Xây dựng Bình Thuận thẩm định thiết kế. Đây là công trình cấp 3, do Khu bảo tồn biển Hòn Cau làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, tại công văn số 403 của Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận (ký ngày 16.6.2020) kết luận: Đề nghị chủ đầu tư liên hệ với Sở KH-ĐT Bình Thuận để được hướng dẫn thủ tục theo luật Đầu tư công. Tại quyết định số 1070/QĐ của UBND tỉnh Bình Thuận (ký ngày 12.5.2020) cho điều chỉnh tổng nguồn vốn của công trình này ở Hòn Cau từ 500 triệu đồng lên 858.375.000 đồng; trong đó vốn do IUCN viện trợ là 758.375.000 đồng và còn lại 100.000.000 là vốn sự nghiệp của Sở NN-PTNT Bình Thuận.