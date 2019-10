Vụ gian lận thi cử: Kiến nghị xử lý Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình

Liên quan đến vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết, ngoài xác định trách nhiệm hình sự của 15 bị can, sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm của nhiều người khác.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý

Theo kết luận của Cơ quan ANĐT Bộ Công an, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, gồm: ông Bùi Trọng Đắc , Giám đốc, Phó trưởng ban thường trực, Chủ tịch Hội đồng thi; ông Nguyễn Đức Lương, Phó giám đốc, Phó trưởng ban, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Chấm thi; bà Đinh Thị Hường, Phó giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Làm phách, dù không liên quan đến hành vi can thiệp vào điểm thi với các bị can trong vụ án nhưng đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, buông lỏng kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới. Tuy nhiên, hành vi này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên CQĐT kiến nghị cơ quan chức năng xử lý về hành chính. Tương tự, 8 người khác là cán bộ của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình thực hiện vai trò thanh tra công tác chấm thi đã “thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát” nên sẽ kiến nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh theo quy định. Trong số này, có ông Phạm Văn Tân và Đào Văn Toàn, là thanh tra ủy quyền của Bộ GD-ĐT.

Theo Cơ quan ANĐT, trong vụ án này cũng xác định ông Nguyễn Đức Thanh, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình, đã cùng với 1 bị can trong vụ án là Nguyễn Đức Hoàng, nguyên cán bộ Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, quản lý chìa khóa phòng chấm thi trắc nghiệm không đúng với quy chế, thiếu kiểm tra giám sát việc bóc mở túi niêm phong đựng bài thi trắc nghiệm. Trong vụ án này, lãnh đạo của ông Thanh là Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình, đã bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Chất được xác định đã tác động để nâng điểm cho 2 thí sinh (TS). Tương tự, ông Nguyễn Đức Hoàng cũng bị khởi tố bởi tác động nâng điểm cho 2 TS khác.

18 giáo viên có dấu hiệu đồng phạm

Theo kết luận điều tra , trong số 41 giám khảo chấm thi tự luận môn ngữ văn, xác định có 23 giám khảo chấm trái với quy chế thi. Đặc biệt, có 18 giám khảo, gồm: Hoàng Thị Hợp, Bùi Minh Huệ, Phạm Đình Lương, Nguyễn Duy Hải, Đoàn Thị Loan, Quách Thị Tú, Nguyễn Thị Nguyệt, Đinh Công Thìn, Lê Thị Hạnh, Bùi Thị Thu Hiền, Vũ Thị Hiền, Bạch Thị Thảo, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Lan Phương, Bạch Thị Hữu, Lương Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh, Phạm Thị Minh Hòa đã có hành vi nhận mã phách, trực tiếp chấm nâng điểm và ký hợp thức 20 bài thi tự luận môn ngữ văn cho 20 TS, vi phạm điều 25 Quy chế thi ( quy trình chấm thi) và điểm c, điều 48 Quy chế thi (gian lận khi chấm thi).

Các giám khảo này có dấu hiệu đồng phạm với các bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, xét thấy các giáo viên thực hiện hành vi sai phạm không vì động cơ vụ lợi cá nhân; làm theo sự chỉ đạo của các tổ trưởng tổ chấm thi, thậm chí cá biệt có trường hợp bị ép buộc; hành vi sai phạm lần đầu, có mức độ, hậu quả xảy ra (bài thi được can thiệp nâng điểm ) đã xác định trách nhiệm chính thuộc về các bị can: Diệp Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung và Bùi Thanh Trà. “Các giáo viên này có năng lực chuyên môn tốt, là nhân lực cần thiết cho ngành giáo dục , sau khi xảy ra sai phạm đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình điều tra vụ án. Do vậy, không cần thiết phải xử lý hình sự, sẽ kiến nghị xử lý hành chính”, kết luận của Cơ quan ANĐT nêu.

Trong vụ án này, Cơ quan ANĐT đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 15 bị can về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nhận hối lộ và đưa hối lộ. Các bị can này đã lợi dụng chức vụ được giao để can thiệp, nâng điểm thi cho 65 TS (64 TS tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018, 1 TS tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017). Các TS này đã sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT.