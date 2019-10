Vụ gian lận thi ở Sơn La: Những người liên quan không được phép vắng mặt tại tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, 8 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT; Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; Cầm Thị Bun Sọn, nguyên Phó phòng Chính trị tư tưởng; Lò Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục ; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Đặng Hữu Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu; Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La. Theo cáo trạng, tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, bị can Trần Xuân Yến cùng 7 bị can còn lại được phân công chấm thi, bảo vệ phòng thi và phòng để bài thi. Tuy nhiên, 8 bị can trên đã nhận thông tin của các thí sinh như: họ tên, số báo danh, số phòng thi, mã đề thi, môn thi và điểm thi các môn cần đạt được... của 44 thí sinh để nâng điểm. Ngoài 8 bị can bị truy tố, các bị cáo còn khai 18 đối tượng trung gian nhận thông tin từ người nhà thí sinh, hoặc thông tin từ người khác như: Giám đốc Sở GD-ĐT Hoàng Tiến Đức; Trưởng phòng Giáo dục THPT, Sở GD-ĐT Sơn La Nguyễn Ngọc Hà; nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Khoa... Trong danh sách 27 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin của các thí sinh nhờ “xem điểm”, có ông Phan Ngọc Sơn, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; ông Đỗ Kim Quang, Giám đốc VNPT Sơn La; ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La…