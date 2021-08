Vụ 'góp vốn siêu tốc' vào Saigon Co.op thuộc diện BCĐ T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi có gì đáng chú ý?

Liên quan vụ án này, ngày 15.8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” liên quan đến bị can Diệp Dũng , cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).