Vụ 'nữ tài xế phóng BMW tông hàng loạt xe máy': Một nạn nhân vẫn hôn mê

Liên quan vụ nữ tài xế điều khiển xe BMW tông hàng loạt xe máy , sáng 22.10, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh) cho biết khoảng 23 giờ 24 ngày 21.10, Khoa cấp cứu tiếp nhận 5 nạn nhân.

[VIDEO] Gặp nạn nhân vụ nữ tài xế BMW say rượu gây tai nạn ở Hàng Xanh

Ảnh: Đức Tiến Tại hiện trường, nhiều xe máy bể nát nằm la liệt dưới lòng đường

Trong số này có 2 người bị xây xát, chấn thương phần mềm và đã được xuất viện là N.H.P. (16 tuổi) và N.C.P. (22 tuổi, cùng quê Bình Dương).

3 nạn nhân còn lại đang điều trị tại hồi sức ngoại. Trong đó, anh P.H.B (24 tuổi, quê Khánh Hòa) bị gãy 1/3 xương đùi bên trái, đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện sức khỏe nạn nhân ổn, đang trong giai đoạn hồi sức.

Nạn nhân H.H.Đ (42 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị đa chấn thương: sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái, hiện tại sinh hiệu ổn.

Nạn nhân T.T (23 tuổi, nhân viên ngân hàng) bị đa chấn thương: sọ não, hàm mặt, ngực và bụng. Nạn nhân T. tiên lượng nặng, hiện đang hôn mê, thở máy và được điều trị tích cực. Cha của anh T. cho biết cả đêm qua gia đình đi tìm con, sáng nay (22.10) mới được người quen báo con đang nằm bệnh viện.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 22 giờ 30 ngày 21.10, bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi) điều khiển xe BMW BS 51F - 279.10, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Q.1 về Q.Bình Thạnh với tốc độ cao. Khi đến cầu vượt Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), xe BMW húc văng hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ. Tiếp đó, xe BMW tông tiếp vào taxi BS 51A - 398.67 đang lưu thông cùng chiều rồi dừng lại.

ẢNH: ĐỨC TIẾN Đến 0 giờ ngày 22.10, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn

Sau tai nạn, Công an Q.Bình Thạnh phối hợp với Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM) đưa bà Nga về trụ sở Công an P.21 (Q.Bình Thạnh) để làm việc. Tại đây, bà Nga được đo nồng độ cồn và kết quả: 0,94 miligam/1 lít khí thở.