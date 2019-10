Vụ 'tố công an đánh người': Người tố xin lỗi vì gặp chuyện buồn

Theo tường trình vào chiều 5.10, anh A. cho hay anh vào Đà Nẵng tạm trú tại Q.Sơn Trà, sáng 3.10 anh đi xe máy vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu bên trái, bị tổ tuần ra Đội Cảnh sát giao thông - trật tự dừng phương tiện.

Anh A. chỉ xuất trình được CMND cùng giấy đăng ký xe, còn bằng lái xe anh A. đã làm mất, đang nộp hồ sơ xin thi, cấp lại bằng lái ở Sở GTVT TP.Đà Nẵng.

"Sự thật là các anh không đánh tôi"

“Các anh công an yêu cầu tôi làm việc và tiến hành lập biên bản vi phạm, thông báo lỗi, tạm giữ phương tiện. Nghe vậy, tôi lo lắng và việc cá nhân đang có nhiều chuyện buồn nên bộc phát tính nóng nảy, có cự cãi với các anh rồi bỏ đi”, anh V.T.A tường trình.

Nam thanh niên này cũng thừa nhận: “Qua sự việc, tôi thấy hành vi của mình hoàn toàn sai trái. Tôi vi phạm lỗi giao thông, đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội, sự thật là các anh không đánh tôi. Vì vậy, tôi viết bản tường trình này để xin lỗi cơ quan Công an Q.Hải Châu và các anh công an làm nhiệm vụ. Tôi xin chịu xử phạt theo quy định”.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an Q.Hải Châu, cho biết anh V.T.A đã nhận thức được hành vi, đã có lời xin lỗi, thừa nhận tố "công an đánh người” không đúng sự thật, nên Công an quận và cán bộ chiến sĩ cũng chia sẻ với anh V.T.A. "Chúng tôi mong anh sau khi nộp phạt, sẽ luôn chấp hành đúng luật giao thông khi tham gia giao thông trên đường", đại tá Trần Phước Hương nói.