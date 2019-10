Vụ trộm hơn 8 tỉ đồng ở cù lao Minh: Truy tìm nghi can thứ 4

Ngày 30.10, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa ra thông báo truy tìm Đặng Văn Đoàn (tên gọi khác là Phương, Miên, 40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long), là nghi can thứ 4 trong vụ trộm tài sản lên hơn 8 tỉ đồng ở cù lao Minh

Theo cơ quan công an, Đặng Văn Đoàn sống gần nhà nạn nhân, có thời gian làm thuê cho gia đình này, nhưng hiện nay đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đặc điểm nhân dạng nghi can Đoàn: Cao khoảng 1,65 m, dáng người mập, nước da đen, có nốt ruồi cách 3 cm trên sau đầu mày trái, nói giọng miền Nam.

Như Thanh Niên đã thông tin , ngày 4.12.2018, bà Nguyễn Thanh Hương (41 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) đến công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, vô hiệu hóa nhiều camera an ninh để lấy đi tài sản gồm 3,3 tỉ tiền mặt, 70 lượng vàng và nhiều tài sản có giá trị khác, tổng trị giá trên 8 tỉ đồng

Sau khi vào cuộc điều tra , công an xác định Đặng Văn Đoàn đã tham gia vụ trộm cùng với 3 bị can gồm: Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An); Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An). Trong đó, Thảo và Anh ra đầu thú ngày 17.6 tại Cục Cảnh sát hình sự phía Nam. Riêng Thảo là người trực tiếp đột nhập vào nhà, phá két sắt và bị camera an ninh của gia đình ghi được hình ảnh. Đến ngày 25.12.2018, Thảo bị bắt khi đang lẩn trốn tại TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum và công an thu giữ 400 triệu đồng,