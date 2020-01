Vụ Vũ 'nhôm' thâu tóm đất vàng: Đề nghị triệu tập Chủ tịch, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Vì sao LS đề nghị triệu tập ông Huỳnh Đức Thơ, Hoàng Tuấn Anh? Theo kiến nghị của LS, việc triệu tập ông Hoàng Tuấn Anh nhằm làm rõ trách nhiệm của ông này tại 2 cơ sở nhà đất. Trong đó có nhà đất ở số 17 Lê Duẩn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Theo cáo trạng, khu nhà đất này có diện tích 398 m2 được bán đấu giá năm 2006 cho Công ty TNHH Vạn An với số tiền hơn 11,1 tỉ đồng nhưng đã chuyển nhượng tiếp cho đơn vị khác rồi về tay vợ chồng Vũ “nhôm”. Kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản cho biết thời điểm tháng 4.2018, cơ sở nhà đất này có giá hơn 64 tỉ đồng. Tương tự, kiến nghị triệu tập ông Huỳnh Đức Thơ cũng liên quan đến nội dung nêu trong cáo trạng. Cụ thể, cơ sở nhà đất tại số 16 Bạch Đằng, Q.Hải Châu có diện tích 1.796,1 m2 vốn là trụ sở của Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng. Năm 2014, Vũ “nhôm” với danh nghĩa Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 và Công văn số 2012 của Bộ Công an đề nghị TP.Đà Nẵng cho thuê hoặc mua lại cơ sở này để phục vụ ngành công an. Năm 2016, UBND TP.Đà Nẵng (do ông Thơ làm Chủ tịch) đã chấp nhận cho DN của Vũ “nhôm” thuê cơ sở này trong 50 năm với số tiền trả 1 lần hơn 45 tỉ đồng. Theo định giá của Hội đồng định giá tài sản, giá trị lô đất này là hơn 214 tỉ đồng.