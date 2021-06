Có một Sài Gòn như thế!

Do tính chất công việc, tôi may mắn được dự các cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM và đến nhiều điểm cách ly, phong tỏa phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Vì vậy, tôi chứng kiến được sự quyết tâm phòng chống dịch bệnh của lãnh đạo đến người dân thành phố. Ngoài ra, khi xảy ra dịch bệnh, lãnh đạo ở Trung ương cũng thường xuyên trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở TP.HCM một cách tốt nhất.

Tại các cuộc họp, tôi đều thấy lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương luôn trăn trở và quyết tâm cao nhanh chóng dập dịch để cuộc sống người dân trở lại bình thường. Lãnh đạo thành phố thường xuyên chỉ đạo “sự an toàn của người dân là trên hết”. Còn tại các điểm phong tỏa, cách ly, tôi chứng kiến chính quyền địa phương và người dân cùng nhau hợp sức hỗ trợ tận tình những người trong khu vực ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Tôi nhớ như in hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt (95 tuổi, ở P.5, Q.Gò Vấp) cặm cụi may từng chiếc khẩu trang vải phát cho người dân trên địa bàn phường để phòng chống dịch . Lúc đấy vào tháng 3.2020, là thời điểm khan hiếm khẩu trang nên mẹ Quýt đã xung phong cùng hội phụ nữ phường may khẩu trang.