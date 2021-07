Gặp nữ điều dưỡng tình nguyện ở tuyến đầu chống dịch

“Hai bạn đang đi về đâu, có cần giúp gì không?”. Một trong 2 người khá ngập ngừng, và người còn lại (sau đó tôi biết là Trần Thị Thêm, điều dưỡng viên Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An) thì nói: “Em từ Bệnh viện Trưng Vương (giao lộ Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành, P.14, Q.10) đi bộ về khách sạn cạnh bên Nhà hát TP.HCM (Q.1)”. Qua trao đổi, khi biết quãng đường còn lại khoảng 2 km, 2 nữ điều dưỡng đồng ý quá giang xe tôi về nơi nghỉ.

Liên lạc qua điện thoại vào hôm sau, tôi được biết đây là lần thứ 2 Thêm chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Trưng Vương (là bệnh viện đa chuyên khoa). Lần đầu vào năm 2014, khi đó còn là sinh viên y khoa, Thêm vào Bệnh viện Trưng Vương học thực hành cấp cứu 3 tháng. Lần này, với Thêm như là một cơ duyên.

Thêm là thành viên đoàn công tác đến từ Nghệ An có sự tham gia của 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có 33 nữ. Họ là những cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện: Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Sản Nhi Nghệ An, Ung bướu Nghệ An, Nội tiết Nghệ An, Phổi Nghệ An, Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An, đa khoa khu vực Tây Bắc, đa khoa TP.Vinh, đa khoa H.Nghi Lộc, đa khoa H.Diễn Châu, đa khoa H.Đô Lương, đa khoa H.Thanh Chương và Trung tâm y tế H.Quỳ Hợp, tình nguyện đi tuyến đầu chống dịch từ ngày 12.7 vừa qua. Tất cả đã được đào tạo bài bản, nhiều người từng vào tăng cường phòng chống dịch ở Đà Nẵng , Hà Tĩnh và đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.