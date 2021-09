Ngọn nến nhỏ thắp thêm niềm tin

Rời TP.HCM về Long An lấy chồng và có một con nhỏ, đứa bé không may mắc bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh, Đào phải bỏ việc công ty, chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho con, mong con được thấy ánh sáng. Khi điều may mắn ấy tới, Đào cũng tâm nguyện phải làm thật nhiều việc tốt.

Giúp người trong mọi hoàn cảnh

Đến nay, Đào đã kêu gọi giúp đỡ cho hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh khó khăn không tiền chữa bệnh, những người nghèo không tiền mai táng, hỗ trợ học phí cho các bé tiếp tục đến trường...

Trước khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Đào còn ở khu cách ly vì là F1. Do hỗ trợ kinh phí cho đám tang của một hoàn cảnh khó khăn, Đào tiếp xúc với F0 nên tự gọi báo cáo y tế phường và được đưa đi cách ly ở Lâm Viên Thanh Niên, H.Thạnh Hóa (Long An). Được chuẩn bị đồ đạc trong vòng 60 phút, Đào đã nhanh tay bỏ vào ba lô chiếc laptop và vài cuốn sách. Đào nói: “Có hai cái này, em sẽ giúp được cho bản thân và nhiều người”. Và đúng là thế thật, mặc dù mỗi ngày ở trong khu cách ly rất bất tiện, nhưng Đào vẫn nhiệt tình kêu gọi giúp đỡ lương thực cho mái ấm, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho bé bị bỏng tại Quảng Bình … Trong đó, Đào nhớ nhất là giúp cho những người khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Em Huỳnh Thị Thảo Yến đang ở trọ tại Q.Bình Tân (TP.HCM) đã tìm đến Facebook của Đào để mong được hỗ trợ lương thực. Qua những lời tâm sự, xác minh bằng những giấy tờ mà em gửi đến, Đào biết được em đang mang thai ở tháng thứ 8. Hai vợ chồng thất nghiệp vì Covid-19. Thậm chí, từ lúc dịch đến nay, do ăn uống thiếu hụt, Yến bị suy dinh dưỡng.

Trong vòng 24 giờ, Đào đã nhanh chóng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp Yến được số tiền 16 triệu đồng. Cả hai vợ chồng em Yến mừng đến mất ngủ. Chị Trần Thị Ngọc Dung, công tác ở Quận ủy Bình Tân, đại diện Đào đến khu trọ nhà em Yến để thăm hỏi và trao tận tay số tiền quyên góp. Ngoài ra, chị Dung cùng đại diện P.Bình Hưng Hòa A cũng hỗ trợ thêm những phần quà giúp Yến an tâm sinh nở.

Đào là người quê ở Q.Bình Tân, TP.HCM. Khi nghe được dịch bùng phát nặng nề tại Bình Tân, Đào không đành lòng nhìn quê ngoại oằn mình chống chọi với khó khăn. Dù bản thân Đào biết sức mình nhỏ bé, nhưng vẫn muốn góp gì đó. Hàng ngàn công nhân xa quê đến nơi này lập nghiệp, khó khăn thiếu thốn trăm bề. Không chỉ vận động tiền bạc, Đào kết nối các nguồn nông sản như chanh, khoai lang tím, gạo… gửi lên Bình Tân. Nhìn mọi người vui vẻ khi có thêm nguồn lương thực duy trì, bản thân Đào cũng vui mừng không sao tả được.

Bên cạnh đó, Long An cũng là một vùng đất vẫn còn nhiều nơi nghèo khó. Với số quỹ mà Đào cùng những người anh, người bạn thân thiết vận động, mọi người đã mua nhu yếu phẩm, gạo… trao hơn 200 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những thùng sữa được chuẩn bị riêng để tặng cho các bé; nghe rau củ quả ở đâu gửi tặng là tìm cách vận chuyển đến nơi cần, dù biết rằng bấy nhiêu đấy cũng chẳng thấm tháp và bù đắp nổi những gì mà dịch Covid -19 đã lấy đi nhưng Đào mong mình là một ngọn nến nhỏ thắp thêm niềm tin về một ngày chiến thắng đại dịch.

Trao tặng 200 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn mùa dịch trên địa bàn TP.Tân An thông qua nguồn quỹ mà anh em, bạn bè tin tưởng gửi đến chị Đào H.Đ

Giải cứu hàng chục tấn nông sản

Sau khi đi cách ly y tế về, mặc dù rất nhớ con, muốn có nhiều thời gian ở bên con, nhưng vì thương những người nông dân phải cực khổ bám trụ với ruộng vườn, càng hiểu sự khó khăn của bao người vì miếng cơm manh áo, lao đao vì dịch bệnh , Đào càng quyết tâm phải giúp được nhiều người hơn nữa. Mặc dù không được ra khỏi nhà nhưng không vì thế mà Đào giảm lửa nhiệt tình.

10 giờ 30 đêm, khi mọi người còn đang yên giấc thì tiếng chuông gọi của tài xế xe tải thông báo sự thay đổi quy định phòng chống dịch khiến tài xế không thể vận chuyển chanh từ Cái Bè (Tiền Giang) lên Tân Phú (TP.HCM). Đó chỉ là một trong số hàng trăm cuộc gọi mà Đào phải nghe trong những ngày giải cứu chanh. Nhìn thấy bà con Cái Bè đứng ngồi không yên vì mấy chục tấn chanh rớt giá, neo trên cành đang đến độ thu hoạch nhưng chẳng thương lái nào tới, Đào xót lòng nên tìm đầu ra cho chanh, phần nào giúp bà con thu lại chút vốn liếng.

Chị Hồng Đào (phải) và cụ Hồ Thị Bê, nhân vật khó khăn được chị vận động giúp đỡ kinh phí mua thuốc trợ tim trước đợt dịch thứ 4

Với số quỹ mà Đào giữ, sau khi thông báo những người anh em, bạn bè, Đào đã hỗ trợ mua 5 tấn chanh đầu tiên và chia đều về Bình Tân, bếp ăn khu cách ly, tặng bà con ở khu vực phong tỏa ở địa bàn TP.Tân An … Nhưng một vùng chanh rộng lớn, Đào cố sức vẫn không thể giải quyết hết được. Mỗi ngày, điện thoại cứ tiếp tục reo vì bà con dưới Cái Bè liên tục năn nỉ thu gom chanh giùm họ. Ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, mượn nợ ngân hàng để trồng chanh kiếm sống. Đào trằn trọc mấy đêm không ngủ rồi lại tìm cách khác. Ngay thời điểm ấy, cơ duyên giúp Đào kết nối được nhóm Children Are Innocent, đã giải quyết thêm được 19 tấn chanh. Nghe những lời cảm ơn, nhìn những giọt nước mắt vui mừng của bà con rơi cùng những món quà chân quê nào rau muống, càng cua, khoai mì gửi lên Sài Gòn, Đào cảm thấy bản thân mình đã làm được những điều đúng đắn.

Chị Huỳnh Thị Thùy Linh, Phó bí thư Thành đoàn TP.Tân An, chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn tấm lòng của chị Đào đã kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 2 tấn chanh cho các bếp ăn, các khu vực bị phong tỏa cũng như 200 phần quà hỗ trợ các người yếu thế, cùng với các phần sữa kèm theo cho các bé. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp cho mọi người có thêm sức khỏe và lạc quan cùng nhau vượt qua khó khăn”.

Không dừng lại ở đó, Đào tiếp tục giúp sức bà con nông dân trồng thanh long. Vùng Long An trồng rất nhiều thanh long. Trước đây, thanh long hầu như xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nhưng thời gian dịch bệnh này, thông thương đình trệ. Những trụ thanh long héo rũ vì bà con không còn vốn để bón phân hoặc thuê công cắt. Hàng trăm ngàn trái thanh long đứng trước nguy cơ không thể bán được dù chỉ giá 1.000 đồng/kg.

Đối với bà con nào có lòng góp thanh long, Đào vẫn tìm cách liên hệ tài xế để chở đến những nơi cần. Gần 2 tấn thanh long được đưa đến khu vực Rạch Đào, Thủ Thừa (Long An). Với những hộ trồng quá khó khăn, lại gặp cảnh bệnh tật thì Đào đứng ra bán giùm rồi vận chuyển lên Sài Gòn. Có những anh chị em tốt bụng, thậm chí ủng hộ tiền và tùy ý Đào quyết định đem thanh long trao tặng lại những nơi cần. Nhờ vậy, Đào giải cứu thêm được 1,5 tấn thanh long với giá 3.500 đồng/kg, kiếm về số vốn ít ỏi gửi lại nhà nông khó khăn.

Gần đây, khi vườn dưa lưới tại Mộc Hóa vào độ chín, sắp phải thu hoạch nhưng vẫn còn bị tồn đọng, trong 24 giờ, Đào đứng ra rao bán cho bạn bè ở Long An và Sài Gòn. Nhờ sự ủng hộ của mọi người mua số lượng 50 - 100 kg khá nhiều nên 1 tấn dưa lưới cũng nhanh chóng được tiêu thụ hết.

Mặc dù cuộc sống không hề dư dả, công việc cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mỗi tháng Đào vẫn phải xoay xở kiếm thu nhập bằng công việc viết lách, nhưng cô luôn nghĩ rằng làm được gì cho người khác, cho đời thì cứ làm thôi. “Không cần phải chờ giàu có, không cần phải chờ điều kiện, cơ hội thuận lợi mới làm, vì em đã may mắn nhận được rất nhiều điều tốt đẹp từ tình yêu thương của mọi người thì làm được bấy nhiêu đây có đáng là gì”, Đào chia sẻ.