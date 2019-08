Xây dựng cơ chế để người lao động phát huy năng lực

Điều đầu tiên cần làm để thúc đẩy tăng năng suất lao động chính là cải cách thể chế nhằm nâng cao năng lực quản trị nhà nước, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng chất lượng môi trường kinh doanh, nhất là xây dựng cơ chế để mọi lao động được trao cơ hội, phát huy năng lực Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, năng suất lao động của VN theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt trên 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.521 USD/lao động). Tính theo giá so sánh thì tăng 6% so với năm 2017. Còn theo Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, nếu tính theo giá trị sức mua tương đương (PPP) năm 2018, năng suất lao động nước ta đạt 11.142 USD, bằng 7,3% của Singapore; 19% của Malaysia; 37% của Thái Lan; 44,8% của Indonesia và 55,9% của Philippines. Tuy nhiên, đáng mừng là năng suất lao động của VN thời gian qua tăng nhanh, vào top đầu ASEAN. Cụ thể, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 tăng 5,77%/năm, cao hơn so với mức tăng bình quân 4,35%/năm của giai đoạn 2011 - 2015. Tính chung giai đoạn 2011 - 2018, năng suất lao động tăng bình quân 4,88%/năm.