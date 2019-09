Xe máy của phóng viên tử vong ở phà Cát Lái được tìm thấy dưới sông

Ngày 11.9, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết xe máy BS 53P7 - 3896 của phóng viên Nguyễn Vũ Tôn Phúc (44 tuổi, quê H.Long Thành, Đồng Nai), người tử vong tại bến phà Cát Lái được vào ngày 28.8, đã được tìm thấy dưới sông Đồng Nai

Xe máy của phóng viên Phúc được tìm thấy dưới sông Đồng Nai, ngay cầu phao bến phà Cát Lái chứ không phải gần nơi phát hiện thi thể phóng viên Phúc như thông tin ban đầu.

Công an Q.2 phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM trục vớt thành công xe của phóng viên Phúc để phục công tác điều tra

Theo công an Q.2, khoảng 10 giờ 30 ngày 28.8, nhân viên bến phà Cát Lái (P.Thạnh Mỹ Lợi) phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông nên trình báo Công an Q.2.

Trong túi quần nạn nhân có một CMND mang tên Nguyễn Vũ Tôn Phúc, giấy chứng nhận thẻ hội viên, thẻ nhà báo, 2 điện thoại di động và 1 giấy đăng ký xe máy BS 53P7 - 3896 do ông Lê Hoàng Vũ (55 tuổi, ngụ P.18, Q.Tân Bình) đứng tên.

Qua điều tra, Công an Q.2 xác định nạn nhân chính là ông Nguyễn Vũ Tôn Phúc.

Theo Công an Q.2, qua điều tra, công an thu thập được một đoạn clip ghi lại được xe máy cùng người rớt xuống sông ngay cầu phao bến phà Cát Lái. Tuy nhiên do trời tối, clip không rõ nên không ghi nhận được biển số xe cũng như hình ảnh nạn nhân.