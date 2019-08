Xe ôm 'giang hồ' biến mất khỏi Bến xe Miền Đông

Vẫn đang tạm giữ H. “mập” để làm rõ Tối 10.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) vẫn đang giữ H. “mập” để làm rõ, xử lý một số vụ việc có liên quan đến người này. “Ngày 9.8, công an đã mời 5 người trong nhóm lên làm việc. Trong khi đó, hiện anh em trinh sát vẫn đang tích cực tìm các thành viên khác, mời lên trụ sở để đấu tranh, khai thác thêm thông tin”, một trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an Q.Bình Thạnh cho biết.