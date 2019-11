Xem xét kiến nghị của dân 'phố cà phê đường tàu'

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan trên xem xét theo đúng quy định của pháp luật , bảo đảm tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông đường sắt đồng thời nghiên cứu giải pháp lâu dài thực hiện di dời, tái định cư các hộ sinh sống, kinh doanh trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt, bảo đảm tuân thủ quy định của luật Đường sắt và ổn định đời sống, cũng như hoạt động kinh doanh lâu dài cho người dân.

Trước đó, TP.Hà Nội đã giải tán tụ điểm cà phê ven đường sắt do đe dọa mất an toàn, sau khi Bộ GTVT có văn bản đề nghị. Ngay sau đó, cư dân xóm “ cà phê đường tàu ” đã có đơn nêu ra những khó khăn về mưu sinh. Người dân muốn được kinh doanh trở lại và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như an ninh đường sắt.