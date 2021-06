Xem xét xử lý điện thoại Vertu, đồng hồ Patek Philippe của cựu phó tổng cục trưởng tình báo Nguyễn Duy Linh

Sau hơn 3 năm điều tra, 2 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao truy tố 3 bị can trong vụ án “đưa nhận hối lộ” đặc biệt phức tạp và nghiêm trọng liên quan đến cán bộ cấp cao của Bộ Công an.

Bị can Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng tình báo , bị đề nghị truy tố về tội "nhận hối lộ". Theo KLĐT bổ sung, tiến hành khám xét nhà ông Linh, CQĐT thu giữ 5.700 USD, 2 điện thoại Vertu, 1 đồng hồ Patek Philippe, đơn kêu oan 4 trang và đơn tố cáo 6 trang do vợ của Vũ "nhôm" viết. Bị can Linh khai nhận 2 điện thoại Vertu do người khác tặng nhưng không nhớ là ai. Đồng hồ Patek Philippe bị can Linh cũng khai được tặng nhưng không nhớ ai tặng. Theo CQĐT, đồng hồ và điện thoại CQĐT đã gửi tại kho vật chứng thuộc Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng - Bộ Công an. Theo CQĐT, do chỉ có lời khai của bị can Linh mà không có căn cứ nào khác. CQĐT chuyển theo hồ sơ vụ án để Hội đồng xét xử xem xét, xử lý. Sợ bị xử lý nặng nên phải hối lộ cho cựu phó tổng cục trưởng Một vấn đề nhiều người quan tâm đó là tại sao khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra những sai phạm trong vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương thì Vũ 'nhôm' lại tìm đủ mọi cách để đưa hối lộ cho cựu phó tổng cục trưởng tình báo thông qua sự kết nối của ông thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa.

Theo KLĐT bổ sung, Phan Văn Anh Vũ là cán bộ công an, có hiểu biết pháp luật nhưng không chịu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tư cách người công an nhân dân, đã lợi dụng nhiệm vụ công tác được giao để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng công an và gây bất bình trong xã hội.