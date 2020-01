Xem xét xử lý hình sự chủ mỏ cát lậu 'thách thức chính quyền'

Đây là mỏ cát tồn tại nhiều năm qua, từng bị triệt phá nhưng vẫn bất chấp pháp luật. Theo hồ sơ, ngày 3.1, trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an Bình Thuận phối hợp với Công an H.Hàm Thuận Nam đột kích và bắt quả tang hoạt động khai thác cát trái phép của ông Hồ Ngọc Thạch (thôn Lập Phước, xã Tân Lập). Để đối phó với lực lượng chức năng, ông Thạch cho làm một đường duy nhất ra vào bãi cát, bố trí người canh chừng cẩn mật và trang bị camera theo dõi.

Thời điểm công an ập vào, các máy đào, máy múc, xe vận chuyển cát vẫn đang hoạt động. Cơ quan chức năng ghi nhận, có khoảng hơn 3.000 mcát chưa kịp tiêu thụ. Kiểm tra sổ sách mua bán cát ngay tại chỗ, chỉ tính từ ngày 30.12.2019 - 3.1.2020, ông Thạch đã bán ra ngoài hơn 1.000 mcát. Toàn bộ diện tích mỏ cát lậu này rộng khoảng 18 ha, do ông Thạch mua lại của nhiều hộ dân. Công an đã thu giữ ngay tại chỗ 2 xe máy đào cát, 4 xe tải ben và 2 máy bơm hút nước đãi cát, đồng thời lấy 60 kg cát mẫu để đem đi phân tích, giám định để xử lý theo pháp luật. Mỏ cát lậu của ông Thạch từng bị xử phạt nhiều lần. Cụ thể, ngày 21.12.2018, Công an H.Hàm Thuận Nam xử phạt 10 triệu đồng do khai thác cát trái phép tại vị trí này. Ngày 9.9.2019, UBND xã Tân Lập xử phạt ông Thạch 2 triệu đồng. Ngày 3.10.2019, UBND H.Hàm Thuận Nam lại bắt quả tang và xử phạt ông Thạch 7,5 triệu đồng.