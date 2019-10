Xét xử vụ gian lận thi cử: Hé lộ về 'Lão Phật gia' ở Hà Giang

“Thông tin số bao danh trên mảnh giấy có liên quan gì đến kì thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang?”, chủ tọa phiên tòa hỏi tiếp. Bị cáo Hoài khai, bà Bê không liên quan đến việc nâng điểm tại kỳ thì này mà là nhờ xem điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Bị cáo Hoài cũng đưa ra dẫn chứng, số báo danh trong kỳ thi năm 2018 là do phần mềm quản lý thi tự động sắp xếp trên máy tính. Mã số có dãy số bắt đầu từ mã tỉnh là 05, trong khi đó số báo danh trên mảnh giấy ghi "Lão Phật gia" thể hiện dãy số khác.

Trước đó, trong bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, trong số các vật chứng cảnh sát thu giữ có mẩu giấy khổ 10x9 cm có ghi “P.T.H.Tr, SBD: 070389; P 17; HĐT Hùng An (Lão phật gia nhờ)".