Xử lý nhiều trường hợp tung tin thất thiệt về virus nCoV

Ngày 3.2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm dài hơn 1 phút nói về tình hình số ca mắc bệnh nCoV tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy.

Đoạn ghi âm có giọng nữ, được cho là gọi điện thoại cho em mình: “Bé ơi, chị có một anh làm trong BV Chợ Rẫy ... , ảnh (anh) nói với đám tụi chị là ở Chợ Rẫy có 33 người chết vì bệnh Corona rồi . Thông tin này chính xác 100% vì ổng (ông) làm trong đó ổng biết. Ổng nói với tụi chị là ngày mai ổng xin nghỉ luôn, không dám làm trong đó nữa...”. Đoạn ghi âm này loan truyền “chóng mặt” trên mạng xã hội.

Trả lời PV Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, khẳng định đây là câu chuyện không có thật; BV đã báo Cơ quan ANĐT để làm rõ.

Cùng ngày, cơ quan chức năng một số địa phương đã xử lý những người tung tin thất thiệt liên quan đến nCoV . Theo đó, Trưởng công an quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt P.H.G (21 tuổi, ngụ Trần Quý Khoách, quận Liên Chiểu) 12,5 triệu đồng về vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, CNTT… Trước đó, G. bị sốt xuất huyết, điều trị tại Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu; thời điểm bình phục cũng bùng phát thông tin về nCoV nên G. chụp hình phiếu kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết, chỉnh sửa thành “ dương tính với nCoV ”.

Ngày 31.1, G. dùng tài khoản G.A của mình đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật này lên mạng xã hội Facebook và chia sẻ lên nhiều nhóm có lượng người theo dõi cao nhằm “câu” like, tăng tương tác. Ngày 3.2, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Q.H và bà N.T.H (cùng trú TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) mỗi người 10 triệu đồng do có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 31.1, ông L.Q.H và bà N.T.H đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tung tin có hai trường hợp ở Đắk Nông nhiễm nCoV, khả năng lây cho nhiều người. Sau khi thông tin này lan truyền, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông khẳng định trên địa bàn hiện chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc nCoV cũng như chưa có trường hợp nào nghi nhiễm phải cách ly.

Về thông tin Bạc Liêu xuất hiện 2 trường hợp nghi vấn nhiễm virus Corona chiều tối 3.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Thanh Vũ, Chủ tịch HĐQT BV đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, khẳng định không có bệnh nhân nào có nghi vấn nhiễm nCoV đang được cách ly tại BV này.