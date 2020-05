Xử phạt 2 đoàn xe 'vua'

Liên quan đến loạt bài Xe "vua" lộng hành ở Đồng Nai số ra các ngày 23, 24, 25.4 và 29.4, ngày 13.5 Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã ra 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Cụ thể, Công an H.Nhơn Trạch đã ban hành 27 quyết định xử phạt chủ phương tiện vì lỗi không thực hiện đúng quy định của nhà nước về quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường; và 27 quyết định xử phạt tài xế về lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, như chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ô tô tải, không có giấy phép lái xe đối với người điều khiển phương tiện và chủ doanh nghiệp...

Vẫn đang xác minh nghi án “chống lưng”

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 14.4, Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ đồng loạt ra quân với lực lượng tổng hợp (gồm CSGT, cảnh sát kinh tế, cảnh sát môi trường...) tiến hành kiểm tra các xe đầu kéo chở than đá trên tỉnh lộ 25B (H.Nhơn Trạch).

Lực lượng công an đã tạm giữ tổng cộng 27 xe đầu kéo chở than từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) về nhà máy điện thuộc chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (H.Nhơn Trạch), trong đó chủ yếu phương tiện của Công ty TNHH thương mại Âu Châu (H.Nhơn Trạch) và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh (H.Long Thành, Đồng Nai).

Các lỗi vi phạm dẫn đến hàng chục phương tiện bị tạm giữ là do không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa mà chỉ giao nộp được phiếu cân tải trọng xe ở nơi nhận hàng. Nghiêm trọng hơn, có 7 tài xế không có giấy phép lái xe , 2 trường hợp nghi sử dụng giấy phép lái xe giả, 1 trường hợp dương tính với ma túy . Trong quá trình vây bắt, có 4 phương tiện (2 của Âu Châu và 2 của Ngọc Minh Anh) đã vào lẩn trốn tại Trạm dừng chân bò sữa của Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh (xã Phước Thái, H.Long Thành).

Điều đáng nói, Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Minh Anh và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh do con trai và em trai của đại tá Trần Thị Ngọc Thuận , Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - làm giám đốc. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc 2 doanh nghiệp này là người nhà của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai nên lộng hành, chạy ẩu khiến người dân bức xúc trong thời gian dài, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và Công an H.Nhơn Trạch cho hay đang xác minh, nếu có sẽ xử lý đúng theo quy định của ngành.

Tiếp tục tạm giữ phương tiện

Trong khi đó, đối với số than 27 xe đầu kéo chuyên chở với khối lượng 727.410 kg, Công an H.Nhơn Trạch xác định là của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (KCN Nhơn Trạch 3), được Âu Châu và Ngọc Minh Anh ký hợp đồng chuyên chở từ cảng Phú Mỹ về kho chứa của công ty.

Trong đó, Công ty TNHH Âu Châu là đơn vị nhận thực hiện hợp đồng lập thủ tục kê khai hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục Hải quan Đồng Nai). Tuy nhiên, quá trình vận chuyển lại không có hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu vận chuyển trên đường, không có lệnh điều động xe vận chuyển.

Hiện 27 phương tiện cùng số lượng than đá nêu trên vẫn đang bị tạm giữ (dự kiến tạm giữ đến hết ngày 16.5) để điều tra, làm rõ nguồn gốc nhập khẩu. Hiện Cảnh sát kinh tế phối hợp Cảnh sát môi trường tiến hành lấy mẫu than tạm giữ cũng như trên tàu nhập khẩu đưa đi giám định nguồn gốc, xem than đá trong nước hay nhập khẩu để xử lý theo quy định của pháp luật.