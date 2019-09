Yêu cầu báo cáo cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu ở TP.HCM

Ngày 13.9, Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM có công văn gửi UBND 24 quận, huyện của TP triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và xử lý vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh rượu và cồn thực phẩm không đảm bảo an toàn cho người sử dụng; đồng thời ngăn chặn các sự cố mất an toàn từ sản xuất, kinh doanh rượu.