Thời tiết lưỡng cực đe dọa Mỹ

Khoảng 70 triệu người phải chịu ảnh hưởng của bão tuyết trong vài ngày tới, trong đó 30 triệu người có thể phải chứng kiến cả mưa đá. Khu vực từ dãy núi Rocky đến Đại bình nguyên phía bắc có nhiệt độ dao động từ âm 34 độ C đến âm 48 độ C trong ngày 20.1. Miền tây bang New York đối mặt nguy cơ tuyết rơi dày có thể lên tới 60 - 90 cm ở một số vùng.

Tuyết rơi ở TP.Denver (bang Colorado) hôm 18.1 ẢNH: AP

Trong khi đó, bang California tiếp tục đối mặt nguy cơ cao về cháy rừng trong điều kiện gió khô, mạnh. NWS cảnh báo "tình hình đặc biệt nguy hiểm" cho các phần của hạt Los Angeles và Ventura từ trưa 20.1 đến sáng 21.1 (giờ địa phương), với gió Santa Ana đạt tốc độ tối đa 113 km/giờ dọc theo bờ biển và 160 km/giờ ở địa hình đồi núi. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục chiến đấu với hai đám cháy chính là Palisades và Eaton ở Los Angeles, bắt đầu từ ngày 7.1 và đến nay chỉ mới kiểm soát được một phần, theo AFP.