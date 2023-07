'Thời tiết sẽ là cú sốc với các đối thủ dự World Cup như đội tuyển nữ Việt Nam'

World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20.7 đến ngày 20.8 tại 2 quốc gia là Úc và New Zealand. Theo các trang báo của New Zealand, nước này sẽ trải qua một mùa đông lạnh hơn bình thường và thậm chí là có tuyết rơi dày đặc. Trong đó, 3 địa điểm mà đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu là sân Eden Park (TP.Auckland), sân FMG Waikato (TP.Hamilton) và sân Forsyth Barr (TP.Dunedin) đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến đoàn quân của HLV Mai Đức Chung.



Trang The Post nhận định: “World Cup nữ 2023 có thể khó khăn hơn đối với một số đội khách đến từ vùng khí hậu ấm áp. Đặc biệt là những đội bóng như Việt Nam (Auckland), Philippines (Auckland), Costa Rica (Christchurch), Zambia (Hamilton).

Đội tuyển nữ Việt Nam mặc áo ấm tập trong giá rét tại New Zealand

Trên thực tế, giải đấu lần thứ 9 dành cho nữ sẽ là giải đấu đầu tiên ở nam bán cầu. Đây cũng là giải đấu đầu tiên được tổ chức vào mùa đông của nước chủ nhà. 8 giải đấu trước đó đã được tổ chức vào mùa hè.

Với 16 đội tham gia 29 trận đấu ở các thành phố Auckland, Hamilton, Wellington và Dunedin, các cầu thủ và người hâm mộ đến cổ vũ sẽ phải nhanh chóng thích nghi với thời tiết nổi tiếng khó lường của New Zealand".

CĐV đến cổ vũ 1 trận đấu tại New Zealand phải "trốn" vì quá lạnh THE POST

Những con đường tại New Zealand lúc này THE POST

Mưa liên tục tại sân FMG Waikato (TP.Hamilton) THE POST

Bà Lisa Murray, người đứng đầu bộ phận truyền thông thời tiết của MetService, cho biết New Zealand đang trải qua một mùa đông lạnh hơn và nó chỉ có chiều hướng ấm lên vào những ngày gần kết thúc của World Cup nữ 2023.

“Chúng tôi đang trải qua một đợt lạnh và mọi người đều cảm thấy ớn lạnh hơn bình thường. Bạn sẽ thấy rất nhiều cầu thủ thở ra khói khi họ thi đấu trên sân. Đó có thể là một cú sốc đối với những đội dự World Cup nữ.

Nhiệt độ trung bình hàng ngày tại New Zealand đang rất thấp. Chúng tôi đã dự báo cho nhiệt độ trung bình của TP.Auckland là 7,7 đến 15,2 độ C, TP.Hamilton là 4 đến 14,7 độ C, TP.Wellington là 7,1 đến 13 độ C và cuối cùng là TP.Dunedin, nơi lạnh nhất chỉ từ -0,7 đến 12,2 độ C”, bà Lisa Murray chia sẻ.

Tuyết sẽ rơi tại New Zealand và đặc biệt đọng lại trên các con đường của TP.Dunedin, nơi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận cuối cùng tại vòng bảng World Cup nữ 2023 gặp đội tuyển nữ Hà Lan. Trung tâm dự báo thời tiết của New Zealand dự đoán nhiệt độ ban đêm ở đây là từ 4 đến 5 độ C, thậm chí có thể xuống dưới 0 độ C.

Tất tần tật về lịch sử World Cup nữ

“Có thể có một sự sụt giảm đáng kể về nhiệt độ. Trời rất lạnh. Các đội sẽ thật ngây thơ khi đến tận đây mà không biết điều đó,” bà Lisa Murray nói thêm.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Southern Football, Dougal McGowan, người đã sống ở TP.Dunedin hơn 30 năm, cho biết mái che của sân Dunedin chỉ có thể ngăn được phần nào gió và tuyết rơi nên các cầu thủ và ban huấn luyện của các đội tuyển cần phải lưu ý.

Tuyết phủ đầy mái che của sân Dunedin AFP

Trong các buổi tập ở nước nhà, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam phải tập dưới trời nóng gần 40 độ C. Tuy nhiên, sang New Zealand, thời tiết đang hoàn toàn khác biệt và điều này dễ dẫn đến việc các cầu thủ bị sốc nhiệt.

Chiều 6.7, sau khi ổn định và nghỉ ngơi, các cô gái của Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân McLean Park (TP.Napier), nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với chủ nhà New Zealand. Nhiệt độ tại TP.Napier lúc này cũng chỉ dưới 10 độ C và Huỳnh Như cùng các đồng đội phải mặc áo khoác dạng phao, mang quần dày để tập luyện.