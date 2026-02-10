Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thời tiết tết ông Công ông Táo: Miền Bắc ấm lên, Nam bộ chạm ngưỡng nắng nóng

Phan Hậu
Phan Hậu
10/02/2026 08:01 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2 - tết ông Công ông Táo, miền Bắc ấm lên sau những ngày chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh. Nam bộ có nắng, nhiệt độ chạm ngưỡng nắng nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin nhận định về thời tiết hôm nay 10.2, tức ngày 23 tháng chạp - tết ông Công ông Táo.

Thời tiết tết ông Công ông Táo: Miền Bắc ấm lên, Nam bộ chạm ngưỡng nắng nóng- Ảnh 1.

Thời tiết ngày tết ông Công ông Táo trên phạm vi cả nước ít mưa, nhiều nơi có nắng

ẢNH: TN

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, các tỉnh miền Bắc giảm mưa, mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi; riêng đêm nay, khu vực đông Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; riêng khu vực tây Bắc bộ nhiệt độ từ 19 - 22 độ C, có nơi trên 23 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi từ 13 - 16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Không khí lạnh vào miền Trung, Mẫu Sơn rét 3,5 độ C

Còn ở miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế có mưa vài nơi, phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 15 - 17 độ C, phía nam từ 18 - 20 độ C.

Thời tiết các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ ngày hôm nay có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Khu vực cao nguyên miền Trung trong hôm nay trời ít mưa, ban ngày trời nắng, có rét về ban đêm và sáng sớm. Dự báo nhiệt độ cao nhất từ 26 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C; thấp nhất từ 16 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam bộ trong ngày tết ông Công ông Táo ít mưa, ban ngày trời nắng; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 34 độ C; thấp nhất từ 21 - 25 độ C. Dự báo từ ngày 11 - 12.2, Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông cục bộ ở một số nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, trời rét; nhiệt độ cao nhất từ 18 - 20 độ C; thấp nhất từ 14 - 16 độ C.

