Thời tiết TP.HCM, Nam bộ hầm hập gần 40 độ C, nắng nóng còn kéo dài

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ những ngày qua có nắng nóng gay gắt kéo dài, đặc biệt vào thời điểm từ 12 - 16 giờ mỗi ngày. Tại TP.HCM, mức nhiệt cao nhất thường được ghi nhận vào khoảng 13 - 14 giờ, đặc biệt ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm qua TP.HCM có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày là 38oC. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay liên tục duy trì 3 - 4 ngày qua.

Nắng nóng gần 40 độ C ở trung tâm TP.HCM Nhật Thịnh

Nắng gay gắt, oi bức cộng với tác động từ khí thải các phương tiện giao thông, bê tông, hơi nóng máy lạnh... khiến khu vực đông dân, đông xe cộ càng thêm hầm hập khó chịu. Theo số liệu, 8 giờ sáng nay, TP.HCM 31oC, nắng lên sớm. Càng về trưa, hơi nóng từ mặt đường phả lên cộng thêm lượng phương tiện lưu thông khiến những người ra đường phải trùm kín mít.

Tại Biên Hòa (Đồng Nai), hôm qua ghi nhận mức nhiệt cao nhất 39,2oC, Châu Đốc (An Giang) 36,8oC. Sáng nay TP.HCM cũng như cả khu vực Nam bộ trời nắng, ít mây, không mưa. Chính điều kiện ít mây làm người dân cảm thấy nắng nóng hầm hập từ sáng sớm.

Xem nhanh 12h ngày 13.4: Dự báo thời tiết

Nắng nóng tại Nam bộ còn kéo dài đến nửa cuối tháng 5. Trong giai đoạn này rất ít khả năng có mưa, gió nhẹ, lượng nước bốc hơi cao. Nắng liên tục khiến sông, hồ, kênh, rạch bốc hơi mạnh dẫn đến khô hạn tiếp diễn trên hầu hết khắp Nam bộ. Mùa mưa năm nay bắt đầu muộn vào nửa cuối tháng 5 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 11 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ

Theo đơn vị dự báo, thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay duy trì từ ít mây đến quang mây. Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; miền Tây có nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ từ 36 - 39oC, có nơi trên 39oC; miền Tây cao nhất từ 34 - 37oC.

Nắng nóng còn kéo dài

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho hay, từ 48 - 72 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông. Khoảng ngày 14 - 15.4 thiết lập rãnh gió mùa khoảng có trục 23 - 25 độ vĩ bắc hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh.

Nắng nóng ở Nam bộ còn kéo dài tới nửa cuối tháng 5 Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa. Cường độ nắng nóng gia tăng trở lại. Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nắng nóng đặc biệt gay gắt; miền Tây nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trong hội nghị tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2023 vừa tổ chức, đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin: "Nắng nóng tại Nam bộ còn kéo dài đến nửa cuối tháng 5. Trong giai đoạn này rất ít khả năng có mưa, gió nhẹ, lượng nước bốc hơi cao. Nắng liên tục khiến sông, hồ, kênh, rạch bốc hơi mạnh dẫn đến khô hạn tiếp diễn trên hầu hết khắp Nam bộ. Mùa mưa năm nay bắt đầu muộn vào nửa cuối tháng 5 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 11".

Người dân cần lưu ý, nửa đầu tháng 5 là thời kỳ chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, mưa lớn, đặc biệt là sét đánh.