Thời tiết TP.HCM, Nam bộ nắng nóng gay gắt 37-38 độ ngay sau tết có bất thường?

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, thời tiết TP.HCM, Nam bộ nắng nóng gay gắt. Một số người vừa quay lại thành phố sau kỳ nghỉ tết ở miền Trung, miền Bắc dễ dàng cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, nắng nóng gay gắt đợt này.

PV Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ về đợt nắng nóng này ở TP.HCM, Nam bộ.

Người dân TP.HCM du xuân dưới thời tiết nắng nóng

Chào ông, xin ông cho biết, những ngày qua, TP.HCM, Nam bộ nắng nóng như thế nào?

Thạc sĩ Lê Đình Quyết: Ngày hôm qua (15.2), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực Đông Nam bộ và vài nơi ở miền Tây với nhiệt độ gia tăng hơn nữa so với hôm trước, riêng Biên Hòa có nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 37oC, cao nhất tại Biên Hòa lên đến 38oC.

Nắng nóng ở TP.HCM, Nam bộ trong thời điểm này có gì bất thường so với mọi năm, thưa ông?

Thạc sĩ Lê Đình Quyết: Thông thường từ trung tuần tháng 2 hằng năm, Nam bộ sẽ bắt đầu xuất hiện nắng nóng một vài nơi tại các tỉnh Đông Nam bộ. Tuy nhiên, trong năm nay, nắng nóng xuất hiện sớm tại các tỉnh Nam bộ.

Nắng nóng oi ả vào 15 giờ chiều 16.2 tại TP.HCM

Giống như những năm El Nino mạnh 2015 - 2016, 2019 - 2020, thì năm 2023 - 2024 nắng nóng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Ngay từ tháng 12 của các năm El Nino mạnh, nắng nóng tại Nam bộ đã bắt đầu xuất hiện cục bộ trong tháng 12 của năm trước (2015, 2019, 2023).

Sang tháng 1, nắng nóng bắt đầu xuất hiện những đợt trên diện rộng với Đông Nam bộ. Thậm chí, năm 2020 nắng nóng trong tháng 1 còn diễn ra gay gắt hơn so với năm nay. Còn với năm 2016, nắng nóng cũng bắt đầu xuất hiện cục bộ từ ngày 6.1 tại các tỉnh Đông Nam bộ và có một đợt diện rộng từ ngày 20.1 - 24.1.2016, đợt 2 từ 29.1 - 5.2.2016.

So với tháng 2 của năm 2016, 2020, thì tháng 2 của năm 2024 cường độ nắng nóng có phần gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong tháng 2.2016 và 2020 là 37oC tại Biên Hòa, thì năm nay nhiệt độ cao nhất tính đến hiện tại là 38oC vào ngày 15.2.

Dự báo nhiệt độ cao nhất lúc 15 giờ ngày 17.2

Dự báo, năm nay nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt như những năm El Nino mạnh, sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tục, tập trung sẽ trong tháng 3 và tháng 4, xảy ra diện rộng với cả Nam bộ.

Xin ông cho biết, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến khi nào?

Thạc sĩ Lê Đình Quyết: Từ 24 - 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Đông Nam bộ và một vài nơi ở các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ từ 35 - 37oC, miền Tây có nơi 35 - 36oC. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12 giờ - 16 giờ.

Dự báo thời tiết từ 2 - 7 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc bị nén và dịch chuyển dần xuống phía nam bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa từ phía bắc di chuyển xuống.

Du khách "giải nhiệt" ở công viên nước

Đến khoảng ngày 22.2 áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường mạnh trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía nam ngang qua Nam bộ, khoảng ngày 21.2 nâng dần trục lên phía bắc, đến khoảng ngày 22.2 vắt ngang qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh. Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió đông bắc hoạt động với cường độ yếu - trung bình.

Do đó, thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ 2 - 7 ngày tới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nắng nóng gần như liên tục ở Đông Nam bộ, miền Tây có nơi nắng nóng.

Với thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân cần lưu ý điều gì, thưa ông?

Thạc sĩ Lê Đình Quyết: Nắng nóng còn diễn ra, cường độ nắng nóng dần mạnh hơn, thời điểm này thời tiết ít mưa, thời gian nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí cao, do đó khả năng xảy ra hạn hán, tại các tỉnh Nam bộ sẽ cao. Bên cạnh đó, xâm nhập mặn sẽ tăng, ranh mặn sẽ đi sâu vào nội đồng, các tỉnh miền Tây Nam bộ còn đối mặt với nguy cơ sụt lún sạt lở đất, do nước trong các kênh rạch dần cạn kiệt, nên người dân cần có biện pháp phòng tránh để giảm thiệt hại.

Nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp gây nguy cơ cháy nổ cao, nhất là từ nay tới rằm tháng giêng, có rất nhiều các hoạt động tâm linh, đốt nhang, hóa vàng mã... Do vậy, người dân cần hết sức lưu ý, nóng làm ảnh hưởng sức khỏe, nhất là những người làm việc ngoài trời cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi giữa giờ không làm việc liên tục quá lâu trong điều kiện trời nắng nhiệt độ cao.

Đối với các bà nội trợ, cần cẩn trọng chọn và chế biến thức ăn vì thức ăn nhanh ôi thiu dưới trời nắng nóng như hiện nay.

Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn!