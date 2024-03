5 đặc sản Quảng Nam nhất định phải thử một lần trong đời

Mì Quảng: Linh hồn của ẩm thực Quảng Nam

Mì Quảng chính là niềm tự hào của ẩm thực Quảng Nam, được ví như linh hồn của vùng đất này. Mỗi tô mì đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa sợi mì dày, đậm đà với nước dùng ngọt từ xương và phong phú với các loại nhân như gà, cá lóc, lươn, bò, tôm, ếch. Sự phong phú của nguyên liệu cùng với bánh tráng nướng giòn, đậu phộng rang thơm và rau thơm đa dạng, tạo nên hương vị đặc trưng, khó quên cho bất kỳ ai đã từng thưởng thức.

Pixabay

Cao lầu: Huyền thoại Hội An

Cao lầu Hội An, một huyền thoại ẩm thực, là sự biểu hiện tinh tế của nghệ thuật ẩm thực Quảng Nam. Điểm đặc biệt là sợi mì dày, màu vàng do bột được hòa chung với tro từ một loại cây ở địa phương tạo nên mùi vị độc đáo không lẫn vào đâu được. Không giống như mì Quảng, cao lầu sử dụng nước xíu đặc trưng, mang lại hương vị đậm đà, sâu lắng. Thường ăn cùng với miếng thịt heo mềm, da heo chiên giòn, rau sống và đậu phộng, mỗi bát cao lầu là một câu chuyện ẩm thực riêng biệt, làm say lòng du khách.

Envato

Bánh tráng cuốn thịt heo: Niềm tự hào Quảng Nam

Bánh tráng cuốn thịt heo là một món ăn phổ biến ở Quảng Nam, thể hiện sự tinh tế trong ẩm thực của người dân nơi đây. Thịt heo được luộc chín tới, thái mỏng, sau đó cuốn trong bánh tráng cùng với các loại rau sống, đu đủ xanh bào, và cuối cùng là chấm với nước mắm pha chế đặc biệt, tạo nên một món ăn với đủ vị chua, cay, mặn, ngọt.

Envato

Nem nướng: Hương vị thơm ngon khó cưỡng

Nem nướng Quảng Nam là một món ăn đường phố phổ biến, được làm từ thịt heo nướng có gia vị đặc trưng, thường được ăn kèm với bánh tráng, rau sống, và một loại nước chấm đặc biệt. Sự kết hợp của vị ngọt của thịt nướng, vị chua của rau sống và vị cay của nước chấm tạo nên một món ăn đa dạng về hương vị.

Freepik

Bánh canh Hội An: Sự giao thoa của văn hóa ẩm thực

Bánh canh Hội An là một món ăn đặc trưng của vùng đất cổ kính này, mang đến cho thực khách hương vị độc đáo khó quên. Sự mềm mại của sợi bánh canh, kết hợp với nước dùng ngọt lịm từ xương, tôm, thịt cua hoặc thịt heo, tạo nên một bữa ăn ấm áp, đầy đủ vị giác. Điểm nhấn của món ăn chính là sự tươi mới của nguyên liệu, đặc biệt là khi thưởng thức bên bờ sông Hội An, bánh canh càng thêm phần hấp dẫn, đậm đà bản sắc vùng miền.

Freepik

Quảng Nam không chỉ thu hút du khách bởi những danh lam thắng cảnh đẹp mà còn qua những món ăn đặc sản đầy hấp dẫn. Từ Mì Quảng đến Cao lầu, từ Bánh tráng cuốn thịt heo đến Nem nướng và Bánh canh Hội An, mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện văn hóa, một hương vị đặc trưng riêng biệt, khiến bất kỳ ai cũng phải nhớ mãi khi đã thử qua.





