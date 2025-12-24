Áo peplum định nghĩa lại vẻ đoan trang trong thời trang công sở hiện đại

Với cấu trúc chiết eo và vạt xòe mềm mại, áo peplum không chỉ tôn vinh vóc dáng đồng hồ cát, mà còn khéo léo che đi những khuyết điểm vòng 2, mang đến vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc - đúng với tinh thần thời trang đương đại.



Sang trọng với áo peplum không tay

Trong môi trường công sở đòi hỏi sự chỉn chu và khí chất chuyên nghiệp, áo peplum không tay là lựa chọn lý tưởng giúp phái đẹp cân bằng giữa vẻ mạnh mẽ và nét mềm mại nữ tính.

Xuất hiện đầy cuốn hút trong set đồ công sở tông đen sang trọng, với điểm nhấn là chiếc áo vest sát nách dáng peplum tinh tế. Thiết kế cổ chữ V sâu vừa đủ giúp kéo dài phần thân trên, trong khi phần vạt áo xòe nhẹ ngang eo tạo hiệu ứng thon gọn rõ rệt. Ba chiếc nơ nhỏ màu trắng được đính dọc thân áo đóng vai trò như chi tiết trang sức, làm mềm đi tổng thể đen tuyền, tăng thêm nét duyên dáng.

Áo được phối cùng quần tây ống suông rộng, giúp đôi chân trông thon dài, hoàn thiện phong cách công sở hiện đại, sắc sảo ẢNH: BBSTORE’S

Ở một sắc thái khác nhẹ nhàng hơn, áo peplum không tay màu trắng ngà mang đến vẻ đẹp nền nã, thanh lịch. Thiết kế cổ bẻ tròn cổ điển cùng hàng cúc chạy dọc thân áo gợi cảm giác chỉn chu, trong khi phần vạt xòe tinh tế ở ngang eo giúp tôn dáng tối đa. Khi kết hợp cùng quần tây ống đứng cùng màu, tổng thể trở nên sáng sủa và rất phù hợp với những ngày làm việc cần sự trang nhã, nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.



Nhẹ nhàng với chiếc áo peplum không tay trắng ngà mang đến vẻ đẹp nền nã ẢNH: K&K FASHION

Áo peplum tay bồng đem lại sự lãng mạn

Nếu áo peplum không tay đại diện cho sự gọn gàng, hiện đại thì peplum tay bồng lại là tuyên ngôn của vẻ đẹp lãng mạn, dịu dàng - lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu phong cách nữ tính nhưng vẫn cần sự lịch sự nơi công sở.

Nàng chọn set váy dài màu xanh xám nhẹ nhàng, trong đó thiết kế áo peplum xếp tầng trở thành điểm nhấn thị giác đầy tinh tế. Phần thân trên được may ôm sát với cổ tròn kín đáo, tay bồng nhẹ tạo độ phồng vừa phải, mang hơi hướng cổ điển. Hai hàng cúc kép đính ở eo không chỉ trang trí mà còn nhấn mạnh cấu trúc peplum xếp ly mềm mại. Chiều dài váy qua gối giúp tổng thể thêm phần thanh lịch, phù hợp cả khi đi làm lẫn những buổi gặp gỡ sau giờ công sở.

Set váy dài màu xanh xám nhẹ nhàng với áo peplum tay bồng làm điểm nhấn ẢNH: LAMIA DESIGN

Ở một lựa chọn khác mang sắc thái tươi sáng hơn, áo peplum tay ngắn màu hồng đào phối cùng chân váy trắng mang đến cảm giác trẻ trung và đầy sức sống. Thiết kế cổ tròn kín đáo, tay bồng nhẹ nhàng kết hợp phần vạt peplum xếp lớp bất đối xứng tạo hiệu ứng mềm mại cho vóc dáng. Chi tiết hoa trắng to bản đính ở eo trở thành điểm nhấn nổi bật, giúp set đồ thêm phần điệu đà.

Khi phối cùng chân váy bút chì trắng và túi xách cầm tay cùng màu, nàng hoàn thiện hình ảnh quý cô công sở hiện đại pha chút lãng mạn ẢNH: GUCO

Những thiết kế peplum vạt chéo là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của thời trang hiện đại, giúp bạn làm mới phong cách công sở mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết. Chiếc áo peplum tay bồng ngắn màu đen với cổ tròn cơ bản gây ấn tượng nhờ phần eo được chiết tinh tế và chi tiết hoa trắng lớn đính ngang eo. Vạt áo xòe bất đối xứng tạo chuyển động mềm mại, giúp vóc dáng trông uyển chuyển hơn. Khi phối cùng quần tây trắng ống lửng, set đồ trở nên trẻ trung, năng động nhưng vẫn đủ chỉn chu cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.



Gây ấn tượng với người đối diện khi diện áo peplum tay bồng ngắn màu đen với thiết kế vạt chéo độc đáo ẢNH: BELY

Áo peplum với những thiết kế đầy sáng tạo

Không còn giới hạn trong những thiết kế truyền thống, áo peplum ngày nay được biến tấu linh hoạt để phù hợp với nhiều cá tính thời trang khác nhau, từ quyến rũ đến cổ điển.

Nàng quyến rũ đầy tinh tế trong chiếc áo peplum cúp ngực màu đen, nơi phần tay áo và vai được xử lý bằng lớp vải sheer trắng kem mỏng nhẹ, tạo sự tương phản đầy nghệ thuật. Thân áo ôm sát với hàng cúc kép chạy dọc thân trước giúp tổng thể thêm phần sắc sảo, trong khi vạt peplum xòe nhẹ tôn lên vòng eo hoàn hảo. Khi kết hợp cùng quần tây ống đứng màu đen, set đồ mang đến vẻ ngoài sang trọng, phù hợp cho những sự kiện công việc quan trọng.

Quyến rũ trong chiếc áo peplum cúp ngực màu đen, phần tay áo và vai được xử lý bằng một lớp vải sheer mỏng nhẹ đem lại sự điệu đà ẢNH: VELLA

Trong khi đó, phong cách cổ điển lại được thể hiện qua set áo peplum gile màu nâu rêu phối cùng áo sơ mi tay bồng trắng. Thiết kế cổ áo sơ mi trắng tương phản tạo điểm nhấn rõ nét, hàng cúc dọc thân áo cùng vạt peplum xòe nhẹ ở eo mang đến sự hài hòa về tỷ lệ. Khi kết hợp cùng chân váy bút chì cùng màu, tổng thể trở nên nền nã, lịch sự và đậm chất công sở truyền thống.



Thể hiện phong cách cổ điển khi diện áo peplum gile màu nâu rêu phối cùng áo sơ mi tay bồng trắng ẢNH: CITI MODE

Với những quý cô yêu sự khác biệt, áo peplum dáng trễ vai là lựa chọn đầy cuốn hút. Thiết kế không tay màu trắng kem với phần cổ trễ vai độc đáo, tạo cảm giác như một tà vải khoác nhẹ quanh vai, mang hơi thở thời trang cao cấp. Thân áo ôm sát và chiết eo khéo léo kết hợp vạt peplum xòe nhẹ giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai. Khi phối cùng quần tây ống rộng màu đen, tổng thể trở nên sang trọng, nổi bật mà vẫn giữ được nét đoan trang cần có nơi công sở.



Áo peplum dáng trễ vai độc đáo, phần trễ vai tựa như chiếc áo choàng mỏng khoác quanh ẢNH: MAYBI

Áo peplum không chỉ là một xu hướng mà đã trở thành một biểu tượng thời trang công sở kinh điển. Sở hữu một chiếc áo peplum chính là sở hữu chìa khóa để tự tin, nổi bật trong mọi cuộc họp và môi trường làm việc.

