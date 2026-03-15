  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/03/2026 20:00 GMT+7

Không chỉ dừng lại ở sự ngọt ngào, áo babydoll từ lâu đã trở thành giải pháp thời trang thông minh giúp phái đẹp tự tin hơn với mọi vóc dáng.

Trong thế giới thời trang đa dạng, hiếm có thiết kế nào lại giữ vững phong độ như áo babydoll.

Áo babydoll - chiếc áo không thể thiếu trong tủ đồ dạo phố

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố- Ảnh 1.

Lý do lớn nhất khiến áo babydoll chiếm trọn cảm tình của phái đẹp nằm ở khả năng che khuyết điểm vòng 2 một cách tinh tế

ẢNH: HAVANA

Thay vì mặc theo kiểu áo babydoll dáng rộng như ngày thường, bạn có thể dùng một chiếc dây nhỏ thắt eo tạo hiệu ứng vòng 2 thon gọn. Phần thân áo phía dưới buông rủ tự nhiên, nhờ đó khéo léo "giấu" đi vòng eo kém thon gọn mà vẫn giữ được vẻ duyên dáng.

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố- Ảnh 2.

Chiếc áo babydoll màu xanh navy kẻ sọc cổ điển được kết hợp cùng chân váy ngắn tối màu. Phom áo xòe nhẹ giúp chuyển động của trang phục trở nên mềm mại mỗi khi bước đi. Hoàn thiện bản phối bằng một đôi xăng đan quai mảnh màu trắng tạo nên phong thái dạo phố thoải mái

ẢNH:@_KACHI11_

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố- Ảnh 3.

Áo babydoll gam pastel dịu nhẹ được phối cùng quần bí ngắn màu trắng kem. Sự kết hợp giữa hai phom dáng xòe tạo nên vẻ ngoài cá tính. Hoàn thiện phong cách bằng đôi giày búp bê mũi tròn và tất cao cổ, mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho một buổi chiều dạo phố mùa hè

ẢNH: @_SONGHIIW

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố- Ảnh 4.

Vẻ đẹp của một chiếc áo babydoll không chỉ nằm ở phom dáng mà còn ở sự lựa chọn chất liệu. Áo babydoll bằng vải thô đũi chính là lựa chọn đáng thử. Chất liệu đũi với độ nhăn tự nhiên mang đến cảm giác mộc mạc, với họa tiết hoa nhí trên nền áo, kết hợp cùng quần ống rộng và đôi giày đế bệt thanh lịch, nàng thoải mái xuống phố những ngày nắng

ẢNH: HAVANA

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố- Ảnh 5.

Nếu yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ lại nét nữ tính, những chiếc áo babydoll bằng chất liệu tơ mềm mại được thiết kế với gam màu trắng sữa tinh khôi phối cùng chân váy chữ A thanh lịch. Nhấn nhá bằng một chiếc túi xách đeo vai tránh sự đơn điệu cho trang phục

ẢNH: @_CHAAMER.CURY

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố- Ảnh 6.

Áo babydoll chất liệu lụa óng ả màu đỏ đô phối cùng chân váy kaki ngắn màu kem mang đến diện mạo đầy nữ tính. Hoàn thiện bản phối với túi xách và giày búp bê họa tiết chấm bi ấn tượng

ẢNH: HAVANA

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố- Ảnh 7.

Độ dài chính là yếu tố quan trọng quyết định đến sự cân đối của một chiếc áo babydoll. Những thiết kế ngắn vừa vặn đến ngang hông thường giúp đôi chân trông dài hơn. Lựa chọn chiếc áo babydoll dáng dài phối theo phong cách giấu quần độc đáo. Chỉ cần thêm đôi bốt cao cổ là đã hoàn thiện phong cách cá tính

ẢNH: @_MAITHUHA.03

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố- Ảnh 8.

Một trong những điểm thú vị của áo babydoll là khả năng kết hợp phụ kiện cực kỳ linh hoạt. Chiếc babydoll trắng hoa nhí nhẹ nhàng được kết hợp cùng túi xách hồng, cùng tông với váy xòe tạo nên hình ảnh nàng thơ quen thuộc của mùa hè

ẢNH: @_WNIEE_

 

áo babydoll Xanh Navy pastel phối đồ với áo babydoll mùa hè

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top