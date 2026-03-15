Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố

Trong thế giới thời trang đa dạng, hiếm có thiết kế nào lại giữ vững phong độ như áo babydoll.

Áo babydoll - chiếc áo không thể thiếu trong tủ đồ dạo phố

Lý do lớn nhất khiến áo babydoll chiếm trọn cảm tình của phái đẹp nằm ở khả năng che khuyết điểm vòng 2 một cách tinh tế ẢNH: HAVANA

Thay vì mặc theo kiểu áo babydoll dáng rộng như ngày thường, bạn có thể dùng một chiếc dây nhỏ thắt eo tạo hiệu ứng vòng 2 thon gọn. Phần thân áo phía dưới buông rủ tự nhiên, nhờ đó khéo léo "giấu" đi vòng eo kém thon gọn mà vẫn giữ được vẻ duyên dáng.

Chiếc áo babydoll màu xanh navy kẻ sọc cổ điển được kết hợp cùng chân váy ngắn tối màu. Phom áo xòe nhẹ giúp chuyển động của trang phục trở nên mềm mại mỗi khi bước đi. Hoàn thiện bản phối bằng một đôi xăng đan quai mảnh màu trắng tạo nên phong thái dạo phố thoải mái ẢNH:@_KACHI11_

Áo babydoll gam pastel dịu nhẹ được phối cùng quần bí ngắn màu trắng kem. Sự kết hợp giữa hai phom dáng xòe tạo nên vẻ ngoài cá tính. Hoàn thiện phong cách bằng đôi giày búp bê mũi tròn và tất cao cổ, mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho một buổi chiều dạo phố mùa hè ẢNH: @_SONGHIIW

Vẻ đẹp của một chiếc áo babydoll không chỉ nằm ở phom dáng mà còn ở sự lựa chọn chất liệu. Áo babydoll bằng vải thô đũi chính là lựa chọn đáng thử. Chất liệu đũi với độ nhăn tự nhiên mang đến cảm giác mộc mạc, với họa tiết hoa nhí trên nền áo, kết hợp cùng quần ống rộng và đôi giày đế bệt thanh lịch, nàng thoải mái xuống phố những ngày nắng

Nếu yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ lại nét nữ tính, những chiếc áo babydoll bằng chất liệu tơ mềm mại được thiết kế với gam màu trắng sữa tinh khôi phối cùng chân váy chữ A thanh lịch. Nhấn nhá bằng một chiếc túi xách đeo vai tránh sự đơn điệu cho trang phục

Áo babydoll chất liệu lụa óng ả màu đỏ đô phối cùng chân váy kaki ngắn màu kem mang đến diện mạo đầy nữ tính. Hoàn thiện bản phối với túi xách và giày búp bê họa tiết chấm bi ấn tượng ẢNH: HAVANA

Độ dài chính là yếu tố quan trọng quyết định đến sự cân đối của một chiếc áo babydoll. Những thiết kế ngắn vừa vặn đến ngang hông thường giúp đôi chân trông dài hơn. Lựa chọn chiếc áo babydoll dáng dài phối theo phong cách giấu quần độc đáo. Chỉ cần thêm đôi bốt cao cổ là đã hoàn thiện phong cách cá tính ẢNH: @_MAITHUHA.03