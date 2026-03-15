Kính râm khẳng định khí chất, nâng tầm phong cách quý cô

Kính râm từ lâu đã vượt khỏi vai trò của một phụ kiện chống nắng thông thường để trở thành tuyên ngôn phong cách của những quý cô hiện đại.
Chia sẻ bài viết
Những mùa thời trang gần đây chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của kính râm trong dòng chảy thời trang đường phố. Lấy cảm hứng từ thập niên 90 đến đầu những năm 2000, các thiết kế tròng kính nhỏ, gọng mảnh và phom dáng thanh gọn đang chiếm lĩnh tủ đồ của nhiều tín đồ thời trang.
Vẫn là dáng oval cổ điển, nhưng thiết kế slim oval với tròng tối và gọng mảnh mang lại vẻ đẹp retro rất tinh tế. Phom kính nhỏ không lấn át gương mặt mà chỉ đóng vai trò như một chi tiết nhấn nhá đầy duyên dáng.
Mùa hè thích hợp để diện set trang phục trắng bèo nhẹ và mũ crochet lãng mạn. Chiếc váy trắng với các lớp bèo mềm mại tạo hiệu ứng bay bổng, trong khi chiếc mũ crochet mang hơi hướng bohemian rất hợp với không khí du lịch ven biển.
Dù bạn theo đuổi phong cách nào, kính râm luôn có một phiên bản dành riêng cho bạn. Nó không chỉ là phụ kiện, mà còn là cách để bạn thể hiện câu chuyện thời trang của chính mình.