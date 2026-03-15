Kính râm khẳng định khí chất, nâng tầm phong cách quý cô

Những mùa thời trang gần đây chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của kính râm trong dòng chảy thời trang đường phố. Lấy cảm hứng từ thập niên 90 đến đầu những năm 2000, các thiết kế tròng kính nhỏ, gọng mảnh và phom dáng thanh gọn đang chiếm lĩnh tủ đồ của nhiều tín đồ thời trang.

Một chiếc kính râm dáng oval nhỏ với gọng kim loại mảnh và tròng tối gợi nhớ rõ nét đến phong cách retro cuối thập niên 90. Đường viền kim loại thanh thoát khiến chiếc kính trông nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sắc sảo để tạo điểm nhấn. Phần tròng tối mang lại hiệu ứng ánh nhìn sâu và có phần bí ẩn, giúp gương mặt trở nên cuốn hút hơn; kết hợp cùng blazer dáng oversized phong cách giấu quần đầy cá tính ẢNH: @CHIPUPU

Chiếc kính hình bầu dục với tròng kính nhỏ cùng phần gọng bóng tạo nên nét sắc lạnh đặc trưng. Khi đặt trong bản phối áo crop top và chân váy mini, chiếc kính như một “mảnh ghép” hoàn thiện vẻ ngoài năng động. Áo crop top ôm sát tôn lên vòng eo, trong khi chân váy mini giúp tổng thể trở nên trẻ trung và linh hoạt ẢNH: @HUYEN.204

Vẫn là dáng oval cổ điển, nhưng thiết kế slim oval với tròng tối và gọng mảnh mang lại vẻ đẹp retro rất tinh tế. Phom kính nhỏ không lấn át gương mặt mà chỉ đóng vai trò như một chi tiết nhấn nhá đầy duyên dáng.

Chiếc váy hai dây với dáng ôm giúp tôn lên đường nét cơ thể, trong khi chiếc kính nhỏ với hình bầu dục lại tạo điểm nhấn tinh tế trên gương mặt. Bản phối này đặc biệt phù hợp cho những buổi dạo phố hay những chuyến du lịch mùa hè ẢNH: @UYENANNNNNNNNN

Chứng minh sức hút vượt thời gian, dáng kính chữ nhật nhỏ tiếp tục ghi điểm với vẻ ngoài cá tính. Thiết kế tròng tối cùng khung kính gọn gàng mang lại cảm giác mạnh mẽ, đúng tinh thần thời thượng. Khi kết hợp cùng crop top và chân váy xếp ly, chiếc kính trở thành chi tiết cân bằng hoàn hảo giữa nét trẻ trung và cá tính ẢNH: @HUYENBABY89

Mùa hè thích hợp để diện set trang phục trắng bèo nhẹ và mũ crochet lãng mạn. Chiếc váy trắng với các lớp bèo mềm mại tạo hiệu ứng bay bổng, trong khi chiếc mũ crochet mang hơi hướng bohemian rất hợp với không khí du lịch ven biển.

Khác biệt và độc đáo hơn cả là phiên bản kính oval với điểm nhấn tròng kính ánh tím. Gam màu lạ mắt khiến chiếc kính trở nên nữ tính hơn. Thiết kế nhỏ gọn giúp chiếc kính giống như một chi tiết trang sức tinh tế trên gương mặt ẢNH: @jOHNNYSASI

Bản phối áo tank top, sơ mi khoác ngoài và quần shorts sáng màu gợi nhớ đến phong cách mùa hè. Áo tank top mang lại vẻ khỏe khoắn, áo sơ mi khoác ngoài tạo thêm lớp layer nhẹ nhàng, còn quần shorts sáng màu tràn đầy sức sống. Kính râm hình bầu dục ôm trọn đôi mắt của người diện, trong khi gọng mảnh giữ được nét tinh giản đặc trưng của phong cách retro ẢNH: @THIEUBAOTRAM

Dù bạn theo đuổi phong cách nào, kính râm luôn có một phiên bản dành riêng cho bạn. Nó không chỉ là phụ kiện, mà còn là cách để bạn thể hiện câu chuyện thời trang của chính mình.