Áo polo tôn nét giao thoa giữa cổ điển và hiện đại

Áo polo trắng khi kết hợp cùng quần kaki mềm dáng suông dài mang đến diện mạo nhẹ nhàng. Thiết kế cổ bẻ cổ điển, hàng nút ngắn gọn cùng phom áo vừa người giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu. Quần ống suông không quá cứng, hỗ trợ chuyển động linh hoạt trong các hoạt động thường nhật