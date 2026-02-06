Áo polo tôn nét giao thoa giữa cổ điển và hiện đại

Không còn bó hẹp trong hình ảnh gắn liền với sân tập hay hoạt động thể thao, áo polo nữ ngày nay xuất hiện linh hoạt hơn trong đời sống thường nhật.
Với phom dáng tinh gọn và cách phối linh hoạt, áo polo ngày nay là sự giao thoa hài hòa giữa nét thanh lịch truyền thống và tinh thần hiện đại.
Áo polo phom ôm vừa cùng quần kaki mềm dáng suông ngắn, được tiết chế tối đa trong thiết kế. Tay ngắn gọn gàng, cổ bẻ bo viền tinh tế, phối màu nhẹ giúp tổng thể sáng sủa và thanh thoát. Quần shorts cạp cao tạo sự thoải mái khi di chuyển, kết hợp cùng túi đeo vai dáng cong và kính râm, trang phục giữ trọn tinh thần năng động
ẢNH: @CHEESE.WEAR
Áo polo kẻ ngang đen trắng mang đến cảm giác trẻ trung nhờ thiết kế cổ bẻ cổ điển. Phần cổ và nẹp cài trắng trơn tạo điểm nhấn rõ ràng, giúp tổng thể trang phục không bị rối mắt. Đi cùng là quần shorts cạp cao sắc xám và có phần xếp ly nhẹ phía trước
ẢNH: @TRANTIEUVY_20
Thắt lưng bản mảnh tôn vòng eo thon gọn, cân bằng tỷ lệ cơ thể
ẢNH: BBSTORE'S
Áo polo trắng khi kết hợp cùng quần kaki mềm dáng suông dài mang đến diện mạo nhẹ nhàng. Thiết kế cổ bẻ cổ điển, hàng nút ngắn gọn cùng phom áo vừa người giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu. Quần ống suông không quá cứng, hỗ trợ chuyển động linh hoạt trong các hoạt động thường nhật
ẢNH: @WHITEDREAMVN
Áo polo nữ hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn phù hợp nơi công sở khi được phối hợp khéo léo. Áo polo trơn màu với cổ bẻ đứng phom và hàng nút đồng màu mang lại cảm giác tinh giản nhưng vẫn nổi bật nhờ sắc độ ấm áp. Đi cùng là quần slim ôm dáng sắc đen dễ dàng tôn vóc dáng mà vẫn giữ được sự thanh lịch
ẢNH: CARDINA
ẢNH: KENVA
Áo polo sắc nâu sở hữu cổ bẻ nhỏ, hàng nút ngắn và viền tay đồng màu tạo cảm giác mềm mại ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phom áo ôm vừa giúp tôn dáng vai và vòng eo một cách tinh tế. Quần dáng suông sắc trắng mang lại vẻ tinh khôi mà vẫn thoải mái khi di chuyển
ẢNH: MAYBI
Chiếc áo polo hồng phấn dệt gân mịn ôm vừa cơ thể, phần cổ chữ V tạo khoảng thoáng tinh tế. Khi kết hợp cùng quần ống suông sắc đen và giày cao gót mũi nhọn hoàn thiện diện mạo cho môi trường công sở hiện đại
ẢNH: YODY
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên