Bí kíp diện đồ công sở tinh tế giúp nàng thoát khỏi khuôn mẫu thường ngày

Thoát khỏi những quy tắc cứng nhắc, thời trang công sở nay đã trở thành không gian để nàng thể hiện gu thẩm mỹ riêng. Mỗi lựa chọn trang phục không chỉ nói lên phong cách, mà còn là cách khẳng định "cái tôi" rất riêng.

Thiết kế waistcoat dáng suông màu beige mang tinh thần hiện đại và dễ ứng dụng. Phom vest không tay cùng chi tiết túi hộp mang chút cá tính, trong khi thắt lưng bản nhỏ tôn vòng eo thon gọn, tạo nên tổng thể thanh lịch mà vẫn sắc sảo ẢNH: SIXDO

Thiết kế vest thắt eo phối quần ống loe mang tinh thần chuẩn mực, đồng thời toát lên khí chất hiện đại của quý cô công sở. Gam nâu cappuccino thời thượng không chỉ tạo nên tổng thể hài hòa mà còn phù hợp với tiết trời mùa thu ẢNH: SIXDO

Áo polo dệt kim khắc họa hình ảnh trang nhã, thanh tao. Họa tiết kẻ ngang xanh navy trên nền vải kem tạo sự tương phản giúp cân bằng sự cổ điển và hiện đại. Váy midi rủ mềm dài qua bắp chân, dáng suông nhẹ tôn vòng eo và chiều cao ẢNH: CALIE

Phần cổ tàu của sơ mi organza kết hợp chi tiết khuy cài ngọc trai khéo léo gợi tinh thần cổ điển, nhưng lại được làm mới qua phom dáng hiện đại, tạo sự phá cách. Gam màu trung tính nhẹ nhàng, dễ dàng phối cùng quần ống suông, chân váy bút chì hay quần jeans tối màu ẢNH: SIXDO

Thanh lịch, chỉn chu nhưng vẫn toát lên sức hút hiện đại, đầm bút chì là hiện thân của phong cách tối giản tinh tế. Sắc rêu mang xu hướng thiên nhiên, vừa gợi cảm giác an yên nhẹ nhàng, vừa đủ nổi bật để nàng khẳng định dấu ấn riêng ẢNH: SIXDO

Áo sơ mi thắt nơ với kiểu dáng cổ điển, kết hợp cùng chân váy dài cùng điểm nhấn là những đường xếp ly đặc biệt, tạo cảm giác dịu dàng nhưng không kém phần thanh lịch. Phần chiết eo nhẹ tôn thêm vóc dáng cho mọi cô gái ẢNH: CALIE

Những gam màu ngọt ngào luôn có sức hút đặc biệt với chị em, đặc biệt là những cô nàng văn phòng. Dáng đầm trơn với chi tiết thắt eo cùng gam hồng tươi sáng giúp nàng làm mới phong cách và thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: SIXDO

Sắc vàng mang trong mình tinh thần trẻ trung nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch. Thiết kế sơ mi tơ với những đường bèo rủ mềm mại tạo hiệu ứng uyển chuyển. Cùng chân váy midi đính cúc mang lại điểm nhấn đầy sang trọng ẢNH: SIXDO

Khi dám thử khác đi, nàng sẽ thấy công sở không chỉ là nơi làm việc mà còn là không gian thể hiện phong cách riêng. Bởi thời trang đẹp nhất, chính là khi nó khiến bạn tự tin là chính mình.