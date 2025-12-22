  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
22/12/2025 12:01 GMT+7

Từng được xem là biểu tượng gắn liền với trang phục nam giới cổ điển, cà vạt ngày nay đã có màn 'lột xác' đầy ngoạn mục trong thời trang nữ hiện đại.

Không còn bó buộc trong khuôn khổ công sở hay những bản phối cứng nhắc, cà vạt trở thành phụ kiện linh hoạt, mang khả năng định hình phong cách chỉ trong một chi tiết nhỏ nơi cổ áo. Khi được lựa chọn và kết hợp khéo léo, chiếc cà vạt không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp người mặc thể hiện rõ cá tính, tinh thần thời trang và gu thẩm mỹ riêng biệt.

Phong cách menswear luôn mang trong mình sức hút đặc biệt bởi vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn rất thời thượng. Khi cà vạt xuất hiện trong những bản phối mang hơi hướng này, tổng thể trang phục lập tức trở nên sắc nét và có chiều sâu hơn. Sự kết hợp giữa corset ôm sát và áo sơ mi trắng không tay tạo nên một đối thoại thú vị giữa cấu trúc cứng cáp và nét gợi cảm mềm mại. 

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt- Ảnh 1.

Chiếc cà vạt đen bản nhỏ được thắt gọn gàng ở cổ áo đóng vai trò như “trục thị giác”, kéo ánh nhìn tập trung vào phần thân trên, đồng thời mang lại cảm giác quyền lực và tinh tế. Khi kết hợp cùng quần tây ống rộng, bản phối đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa nét mạnh mẽ và sự phóng khoáng, tránh cảm giác quá nghiêm túc hay khô cứng

ẢNH: @DIEU_NHIII

Bước vào phong cách học đường, cà vạt mang đến cảm giác tri thức, gọn gàng nhưng vẫn rất thời trang. Áo sơ mi trắng đóng vai trò như phông nền trung tính, giúp các lớp trang phục và phụ kiện phía trên có không gian để tỏa sáng. Áo gile len khoác ngoài không chỉ tăng chiều sâu thị giác mà còn gợi nhắc tinh thần học đường cổ điển. 

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt- Ảnh 2.

Chiếc cà vạt kẻ sọc tối màu trở thành điểm nhấn phá cách vừa đủ, giúp bản phối tránh cảm giác quá “hiền”. Khi kết hợp cùng chân váy xòe sáng màu, tổng thể vẫn giữ được nét nữ tính, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút

ẢNH: @KHANHVYCCF

Một cách tiếp cận khác cho phong cách học đường là sử dụng cà vạt đen - lựa chọn tưởng quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác mới mẻ khi được phối đúng cách. Áo sơ mi crop top giúp tổng thể trở nên trẻ trung, phá vỡ sự nghiêm túc vốn có của cà vạt. Chân váy ngắn xếp ly giữ trọn tinh thần học đường, trong khi bốt và ba lô góp phần hoàn thiện vẻ ngoài cá tính. 

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt- Ảnh 3.

Ở bản phối này, cà vạt không chỉ là phụ kiện trang trí mà còn đóng vai trò định hình phong cách, giúp set đồ đơn sắc trở nên sắc nét và có điểm nhấn rõ ràng

ẢNH: @DONGANHQUYNH

Nếu cà vạt đen mang đến cảm giác sắc sảo, thì cà vạt tông sáng lại là lựa chọn hoàn hảo để làm nổi bật những bản phối trung tính. Áo sơ mi xanh nhạt kết hợp cùng áo len xám tạo nên nền màu dịu mắt. Trên nền đó, chiếc cà vạt hồng phấn xuất hiện như một điểm nhấn ngọt ngào, giúp tổng thể trở nên tươi mới và trẻ trung hơn. 

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt- Ảnh 4.

Sự hiện diện của cà vạt không khiến set đồ trở nên cứng nhắc mà ngược lại còn mang đến cảm giác thoải mái, phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc những ngày cần một diện mạo gọn gàng nhưng không quá nghiêm túc

ẢNH: @KHANHVYCCF

Sự kết hợp giữa denim và cà vạt mang đến một góc nhìn mới mẻ cho thời trang đường phố. Áo sơ mi denim dáng rộng tạo cảm giác thoải mái, trong khi chiếc cà vạt kẻ sọc đỏ - xanh trở thành điểm nhấn nổi bật, giúp tổng thể bớt đơn điệu. Chân váy jean được thêm vào để cân bằng tỷ lệ trang phục, mang lại vẻ ngoài năng động. 

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt- Ảnh 5.

Khi kết hợp cùng giày thể thao, kính mát hoặc mũ lưỡi trai, bản phối denim và cà vạt càng thể hiện rõ tinh thần street style cá tính, ngẫu hứng nhưng đầy chủ ý

ẢNH: @TU_HHAO

Không chỉ giới hạn trong sơ mi, cà vạt khi kết hợp cùng váy mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Chiếc váy sơ mi xám đậm đóng vai trò nền trung tính, phù hợp môi trường công sở, giúp chiếc cà vạt ca rô xanh dương trở thành điểm nhấn tinh tế. Sự đối lập giữa phom dáng mềm mại của đầm và nét chỉn chu của cà vạt tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Khi phối cùng giày cao gót quai mảnh, tổng thể trở nên cân đối và sang trọng, phù hợp với những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu nhưng vẫn muốn thể hiện cá tính thời trang.

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt- Ảnh 6.

Cà vạt ca rô kết hợp cùng đầm sơ mi trơn màu tạo nên điểm nhấn tinh tế, mang lại vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại đầy cuốn hút

ẢNH: @MOOKWORRANIT

Trong những bản phối tối giản, cà vạt càng chứng tỏ vai trò quan trọng của mình. Áo thun ôm sát màu xám nhạt tạo nền hoàn hảo để chiếc cà vạt nâu trở thành trung tâm của sự chú ý. Không cần quá nhiều lớp trang phục hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ với một chi tiết được lựa chọn khéo léo, tổng thể vẫn toát lên vẻ thời trang hiện đại. Thêm một chiếc túi xách vali màu bạc thiết kế độc đáo giúp tăng cảm giác sang trọng, khiến set đồ đơn giản không hề nhạt nhòa mà ngược lại còn rất cuốn hút.

Chỉ với một chiếc cà vạt, tạo vẻ ngoài ấn tượng khó rời mắt- Ảnh 7.

Cà vạt nâu nổi bật trên nền trang phục tối giản, chứng minh rằng chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo nên dấu ấn thời trang riêng

ẢNH: @JANEEYEH

Cà vạt từ lâu đã không còn là phụ kiện bó buộc trong những khuôn mẫu cũ, mà đã trở thành điểm nhấn linh hoạt trong thời trang nữ hiện đại. Chỉ cần các nàng lựa chọn đúng kiểu dáng, màu sắc và cách phối, món phụ kiện nhỏ bé này hoàn toàn có thể nâng tầm trang phục, giúp khẳng định cá tính của riêng mình.

cà vạt Phụ kiện phong cách menswear phong cách học đường Cá tính

Bài viết khác

Váy sơ mi chiết eo, đầm dài cổ điển... diện đi làm, đi chơi đều đẹp

Váy sơ mi chiết eo, đầm dài cổ điển... diện đi làm, đi chơi đều đẹp

Áo khoác dáng ngắn là món đồ linh hoạt, dễ biến hóa nhất mùa

Áo khoác dáng ngắn là món đồ linh hoạt, dễ biến hóa nhất mùa

Thoát khỏi sự đơn điệu trong ngày đông với áo cardigan

Thoát khỏi sự đơn điệu trong ngày đông với áo cardigan

Chân váy da, chân váy dáng dài hợp nhất với dáng áo len

Chân váy da, chân váy dáng dài hợp nhất với dáng áo len

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng

'Đốt cháy' mọi ánh nhìn trong mùa tiệc cuối năm với trang phục sắc đỏ sang trọng

Blazer, đầm phối thắt lưng mới đúng chuẩn sành điệu

Blazer, đầm phối thắt lưng mới đúng chuẩn sành điệu

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng phong cách preppy

Trẻ trung nhưng không kém thanh lịch cùng phong cách preppy

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt

Mùa mới, dạ tweed đem đến một vẻ đẹp thật khác biệt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top