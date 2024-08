Chung Hân Đồng mê diện trang phục của nhà mốt Việt lên sân khấu

Trong vòng chưa đầy 4 tháng, Chung Hân Đồng đã diện 3 thiết kế của nhà mốt Việt lên các sân khấu trình diễn lớn. Mỹ nhân Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng ưa chuộng các thiết kế xuyên thấu đính kết thủ công tỉ mỉ tôn dáng đồng hồ cát và nét đẹp nữ tính, quyến rũ.

Mỹ nhân Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng kết hợp trang phục của nhà mốt Việt cùng kiểu tóc buông mềm tự nhiên, sử dụng phụ kiện trang sức ánh kim đồng điệu NVCC

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hồng Kông. Không chỉ ca hát, cô còn thành công trong vai trò diễn viên với loạt vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Nhóm nhạc Twins với hai thành viên Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên đang thu hút sự quan tâm của báo chí và người hâm mộ khi tổ chức chuỗi sự kiện âm nhạc concert Twins Spirit Tour 2024 tại khắp các tỉnh thành của Trung Quốc trong năm nay. Điểm đến của Twins cuối tuần qua là tại thành phố Bắc Kinh.

Hai giọng ca nhóm Twins trên sân khấu concert NVCC

Trên sân khấu Twins Spirit, Chung Hân Đồng tỏa sáng với mẫu đầm dạ hội màu vàng gold quyến rũ và sang trọng. Thiết kế vừa được nhà thiết kế Trà Linh giới thiệu tại Thượng Hải vào đầu tháng 6.2024 là sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu, phom dáng và màu sắc. Không chỉ tôn lên vẻ ngoài quyến rũ, bờ vai thon gọn của mỹ nhân sinh năm 1981, trang phục của nhà mốt Việt còn giúp mỹ nhân di chuyển dễ dàng trên sân khấu biểu diễn.

Trước đó, vào tháng 6, trong đêm nhạc tổ chức tại thành phố Hàng Châu, người đẹp phim Cổ kiếm kỳ đàm chọn một thiết kế cầu kỳ khác của NTK Việt Trinh và Trà Linh INSTAGRAM NV

Mẫu váy đuôi cá với phần cúp ngực dựng phom corset tôn eo đồng hồ cát. Gam màu nude xuyên thấu được đính tua rua bằng những sợi trang sức họa tiết pha lê tạo nên những chuyển động nhẹ nhàng mà quyến rũ cho ngôi sao khi chuyển động INSTAGRAM NV

Chung Hân Đồng diện váy ngắn lấy cảm hứng từ màu sắc tự nhiên của loài chim công với sắc xanh rực rỡ được thực hiện tỉ mỉ, tinh xảo nằm trong bộ sưu tập được hai nhà thiết kế Trà Linh, Việt Linh ra mắt tại Trunkshow Thượng Hải tháng 3 vừa qua NVCC

Thiết kế được nhuộm màu tinh tế mang đến hiệu ứng màu sắc tự nhiên hoàn hảo, đính kết thủ công hơn 1.000 sợi lông vũ. Ngoài phần váy ngắn còn có thêm phần đuôi rời dài gần 2 m phủ lông vũ đủ màu sắc nhằm làm tăng vẻ lộng lẫy cho nữ ca sĩ NVCC

Nhà thiết kế Trà Linh cho biết thời gian gần đây ê kíp của ngôi sao sinh năm 1981 thường xuyên theo dõi, quan tâm đến các bộ sưu tập của Hacchic và Tralinh ra mắt tại Trung Quốc. Các thiết kế được ca sĩ nhóm Twins yêu thích và phù hợp với phong cách của cô nên ê kíp chủ động liên hệ để đặt các bộ trang phục theo số đo riêng.

Trước Chung Hân Đồng, nhà mốt Việt từng được nhiều sao Hoa ngữ chọn mặt gửi vàng đặt hàng các thiết kế "đo ni đóng giày" như Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Dương Tử, Lý Nhất Đồng...