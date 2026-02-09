  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
09/02/2026 12:00 GMT+7

Sự linh hoạt của áo không tay và chân váy midi khiến bộ đôi này trở thành lựa chọn 'an toàn mà sang', phù hợp cho mọi phong cách hiện đại.

Áo không tay vốn dĩ là món đồ quen thuộc với mọi cô gái, khi kết hợp cùng chân váy midi vẫn giữ vững vị thế như một công thức mặc đẹp bền vững theo thời gian. Sự kết hợp này mang đến hình ảnh người phụ nữ thanh lịch trong mọi hoàn cảnh.

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi- Ảnh 1.

Với những ai thường xuyên di chuyển trong ngày, áo không tay dáng ôm vừa phối cùng chân váy midi dáng suông là lựa chọn dễ áp dụng. Gam xám nhạt mang đến cảm giác dịu mắt, điểm nhấn là chiếc nơ nhỏ tinh tế nơi cổ áo. Khi đi cùng chân váy midi hoa nổi trên nền vải tạo sự thu hút thị giác, phù hợp cho những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay những buổi cà phê thư thả

ẢNH: @_14.02___

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi- Ảnh 2.

Trang nhã hơn với áo không tay màu đen dáng bí nhẹ, thiết kế cổ chữ V khoét vừa phải, tạo cảm giác gọn gàng khi phối cùng chân váy midi satin trắng có độ bóng nhẹ. Chân váy satin phản chiếu ánh sáng, mang lại vẻ sang trọng mà vẫn kín đáo. Viền ren mảnh nơi gấu váy trở thành điểm nhấn tinh tế cho những cô nàng thanh lịch

ẢNH: @HAPPYZOO_STORE

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi- Ảnh 3.

Áo không tay lụa satin màu trắng phối cùng chân váy midi satin viền ren là bản hòa âm của chất liệu mềm rủ. Vải lụa mịn màng với áo dáng suông, cổ tròn kín đáo mang lại vẻ nền nã. Chi tiết ren nhỏ nơi gấu áo là điểm nhấn vừa đủ, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút ánh nhìn

ẢNH: @HAPPYZOO_STORE

Trong tủ đồ hằng ngày, áo không tay trắng luôn là món đồ dễ mặc và dễ phối. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên làm nổi bật bờ vai và cánh tay, trong khi cổ tròn cao hoặc hai dây đều dễ dàng tôn lên bờ vai thon gọn của người mặc. Đường xẻ nhỏ nơi gấu áo tạo điểm nhấn tinh tế, tăng thêm độ mềm mại cho tổng thể. Khi kết hợp cùng chân váy midi xếp ly màu be, chất vải nhẹ nhưng vẫn đứng dáng giúp mỗi bước đi trở nên uyển chuyển.

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi- Ảnh 4.

Áo sát nách trắng ôm nhẹ phối cùng chân váy midi xếp ly màu be tạo tổng thể gọn gàng và dễ ứng dụng hằng ngày

ẢNH: @RECHIC.BRAND

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi- Ảnh 5.

Tôn lên nét trẻ trung với áo sát nách trắng dáng basic phối chân váy midi màu be

ẢNH: MIKI

Nếu muốn chuyển sang phong cách chuyên nghiệp hơn, áo sát nách trắng dáng peplum là gợi ý đáng thử. Thiết kế ôm gọn phần thân trên, chiết eo nhẹ và xòe ở gấu giúp tạo đường nét nữ tính. Khi phối cùng chân váy chữ A hoặc đuôi cá dễ dàng tôn lên vóc dáng của người mặc nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu. Một chiếc túi clutch đen đơn giản cùng xăng đan cao gót quai mảnh là phụ kiện phù hợp để tạo điểm nhấn vừa phải.

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi- Ảnh 6.

Áo peplum không tay tinh tế kết hợp chân váy midi chữ A mang đến vẻ thanh lịch, phù hợp cho môi trường công sở

ẢNH: @RUZA.VN

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi- Ảnh 7.

Cổ điển hơn với bản phối áo peplum và chân váy đuôi cá nâu caramel

ẢNH: GUMAC

Với những ai yêu thích nét nữ tính pha chút quyến rũ, áo sát nách màu đen với thiết kế vạt chéo và cổ chữ V là lựa chọn đáng thử. Chi tiết chiết eo kết hợp bèo và nơ buộc lệch bên hông tạo điểm nhấn rõ ràng. Khi đi cùng chân váy midi xếp ly màu đỏ rượu vang nổi bật nhưng không quá phô trương. Giày cao gót mũi nhọn màu đen cùng tông áo giúp cân bằng bảng màu trang phục.

Công thức vàng cho nàng hiện đại với áo không tay và chân váy midi- Ảnh 8.

Áo sát nách đen thiết kế vạt chéo kết hợp chân váy midi đỏ rượu vang giúp người mặc nổi bật hơn

ẢNH: K&K FASHION

Áo sát nách và chân váy midi là bộ đôi dễ mặc và có tính ứng dụng cao trong tủ đồ của phụ nữ hiện đại. Sự đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc giúp hai món đồ này linh hoạt theo nhiều phong cách khác nhau.



chân váy midi áo không tay áo sát nát chân váy chữ A công thức phối đồ

Bài viết khác

Áo dài cách tân lên ngôi trong tủ đồ đón tết 2026 của quý cô hiện đại

Áo dài cách tân lên ngôi trong tủ đồ đón tết 2026 của quý cô hiện đại

Những kiểu chân váy đa năng cho nàng mặc đẹp cả năm

Những kiểu chân váy đa năng cho nàng mặc đẹp cả năm

Chiếm trọn ánh nhìn với bản phối cùng giày đỏ quyền năng

Chiếm trọn ánh nhìn với bản phối cùng giày đỏ quyền năng

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân

Những bộ trang phục đẹp nhất cho ngày lạnh, tôn vinh phong cách cá nhân

Trang phục họa tiết vân đá mang nét thanh tao ngày xuân

Trang phục họa tiết vân đá mang nét thanh tao ngày xuân

Áo trễ vai phối mũ: Công thức thời trang đang được nhiều cô gái yêu thích

Áo trễ vai phối mũ: Công thức thời trang đang được nhiều cô gái yêu thích

Trang phục tông màu be mang đến vẻ đẹp bền vững

Trang phục tông màu be mang đến vẻ đẹp bền vững

Diện váy hoa, đầm họa tiết, nàng lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp

Diện váy hoa, đầm họa tiết, nàng lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top