Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn

Áo khoác lông dài không chỉ là chiếc áo khoác mềm mịn, có thể giữ ấm tốt nhất mùa đông mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp xa hoa, giúp người chưng diện thể hiện đẳng cấp.
Từ thời trang đường phố đến các bản phối dự tiệc mùa lễ hội cuối năm, áo khoác lông xuất hiện như một nhân chứng cho tủ đồ sang trọng và độc đáo bậc nhất mùa lạnh. Quý cô có thể kết hợp chiếc áo này cùng quần jeans xanh hay chân váy ngắn cho phong cách đường phố; diện cùng đầm lụa satin, váy sequin cho các buổi tiệc tối xa hoa.
Chạm đỉnh phong cách cùng áo khoác lông
Đi vào tâm điểm của mùa lạnh, áo lông trở thành món đồ thời thượng giúp tín đồ thời trang ấm áp mà vẫn có được vẻ ngoài sành điệu, hợp xu hướng. Dù được làm từ nhiều loại sợi dệt khác nhau nhưng điểm chung ở các thiết kế này là độ bông xù mềm mịn, cảm giác êm ái mượt mà khiến nàng khó có thể nói lời từ chối.
Áo khoác lông thường được mặc nhiều lớp cùng các chất liệu mềm mại tương tự như áo len dệt kim, áo thun mỏng cao cổ, áo ren điệu đà với nhiều chi tiết nhún xếp cầu kỳ đặc sắc. Tông màu của áo lông cực kỳ đa dạng, từ sắc đen trắng tinh khiết đến sắc nâu caramel ấm áp, tông đỏ nâu nồng nàn... Kết cấu thú vị của bề mặt áo khoác lông chính là yếu tố đặc biệt làm khơi dậy sự tò mò và quyến rũ thông qua cảm nhận về xúc giác, khi nàng tự mình chạm nhẹ hay cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của lông tơ dài, lông xù bông...