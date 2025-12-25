  • An Giang
Thời trang 24/7

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/12/2025 16:00 GMT+7

Áo khoác lông dài không chỉ là chiếc áo khoác mềm mịn, có thể giữ ấm tốt nhất mùa đông mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp xa hoa, giúp người chưng diện thể hiện đẳng cấp.

Từ thời trang đường phố đến các bản phối dự tiệc mùa lễ hội cuối năm, áo khoác lông xuất hiện như một nhân chứng cho tủ đồ sang trọng và độc đáo bậc nhất mùa lạnh. Quý cô có thể kết hợp chiếc áo này cùng quần jeans xanh hay chân váy ngắn cho phong cách đường phố; diện cùng đầm lụa satin, váy sequin cho các buổi tiệc tối xa hoa.

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 1.

Phong thái sành điệu của quý cô trong bản phối áo khoác mùa đông tông đen chủ đạo. Từng lớp trang phục được xếp chồng một cách nhẹ nhàng, đi từ áo phông mỏng nhẹ đến chân váy, quần tất chấm bi, giày bốt cao cổ và một chiếc áo khoác lông oversized cực kỳ ấm áp

ẢNH: REINA

Chạm đỉnh phong cách cùng áo khoác lông

Đi vào tâm điểm của mùa lạnh, áo lông trở thành món đồ thời thượng giúp tín đồ thời trang ấm áp mà vẫn có được vẻ ngoài sành điệu, hợp xu hướng. Dù được làm từ nhiều loại sợi dệt khác nhau nhưng điểm chung ở các thiết kế này là độ bông xù mềm mịn, cảm giác êm ái mượt mà khiến nàng khó có thể nói lời từ chối.

Áo khoác lông thường được mặc nhiều lớp cùng các chất liệu mềm mại tương tự như áo len dệt kim, áo thun mỏng cao cổ, áo ren điệu đà với nhiều chi tiết nhún xếp cầu kỳ đặc sắc. Tông màu của áo lông cực kỳ đa dạng, từ sắc đen trắng tinh khiết đến sắc nâu caramel ấm áp, tông đỏ nâu nồng nàn... Kết cấu thú vị của bề mặt áo khoác lông chính là yếu tố đặc biệt làm khơi dậy sự tò mò và quyến rũ thông qua cảm nhận về xúc giác, khi nàng tự mình chạm nhẹ hay cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của lông tơ dài, lông xù bông...

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 2.

Áo lông trắng muốt giúp nâng tầm mọi bản phối thời trang đường phố. Những bản phối kết hợp loạt màu sắc cơ bản như đen, trắng và xanh chàm của denim trở thành sự kết hợp hoàn hảo và đầy phóng khoáng

ẢNH: MICHAEL KORS

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 3.

Áo măng tô phối cổ lông tơ mềm mịn, xốp mềm tựa như lớp lông dày của một chú cún cưng. Bản phối đường phố toát lên tinh thần hiện đại, sự thời thượng lôi cuốn và tinh thần năng động qua bảng màu nồng ấm của đỏ rượu vang, đen và xám

ẢNH: MICHAEL KORS

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 4.

Túi xách sequin tua rua tạo nên điểm nhấn cho cặp đôi quần denim và áo khoác lông xù

ẢNH: MICHAEL KORS

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 5.

Năng động, hiện đại mà vẫn đậm viber mùa lễ hội qua bản phối ren lưới, lông mềm và denim. Cô Em Trendy khéo léo mang tinh thần đường phố sang chảnh vào các buổi tiệc cuối năm qua bản phối hiện đại này

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 6.

Diện slip dress, đầm hai dây, váy tiệc quyến rũ mùa này không thể thiếu áo lông. Cặp đôi xanh bơ và xanh cây thông Noel là gợi ý hoàn hảo về màu sắc cho các buổi tiệc đêm khuya, các buổi gặp gỡ lãng mạn, thân tình dịp cuối năm

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 7.

Những sắc thái ấm áp, lãng mạn và khiêu khích nhất đến từ các bản phối đối lập - mini dress phóng khoáng và trẻ trung diện cùng bốt cổ cao và áo khoác lông mềm mịn tuyệt vời

ẢNH: MANGO

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 8.

Đầm sequin càng thêm nổi bật, giúp nàng chạm vào nét xa hoa đẳng cấp khi phối cùng quần tất đen, áo khoác và giày cao gót

ẢNH: MANGO

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 9.

Trở lại với tự nhiên cùng vẻ ngoài thư thái dễ chịu của áo lông in họa tiết dáng rộng mặc cùng quần ống suông

ẢNH: A TOUS

Đẳng cấp, xa hoa từ những bản phối ngày đông với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 10.

Chạm đỉnh xa hoa với thiết kế áo lông siêu dài, dày và ấm gam màu cream tuyệt đẹp. Nữ tín đồ thời trang dường như đang tỏa sáng với khí chất quý cô sang chảnh, sành điệu

ẢNH: CHIARA FERRAGNI

