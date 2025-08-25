  • An Giang
Thời trang 24/7

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/08/2025 14:00 GMT+7

Mùa thu đến, nàng đừng quên gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch thời thượng trong những bản phối kết hợp áo cách điệu vừa ngắm đã yêu. Từng đường nét chuyển động, từng chi tiết nhấn nhá nơi cổ áo, cổ tay đến gam màu trong trẻo đều góp phần làm nên hình ảnh đẹp xuất sắc cho quý cô.

Áo cách điệu chính là một trong những niềm đam mê bất tận của mọi cô gái. Không chỉ được diện khi đi học hay đi làm, các thiết kế giàu tính sáng tạo này đồng hành cùng chị em "trên từng cây số" khi vừa vặn với nhiều cá tính và phong cách thời trang.

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 1.

Dáng áo sơ mi cổ trụ quen thuộc được làm mới toàn diện qua bảng màu xanh lam dịu mát. Chi tiết smocking trên phần thân trước chính là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn, giúp nàng đẹp theo cách riêng xuất sắc và khác biệt hơn

ẢNH: RUZA

Nổi bật nét tươi xinh nhờ mẫu áo cách điệu độc đáo

Không quá khó để tìm ra những công thức phối áo cách điệu và các món đồ có sẵn trong tủ đồ của mỗi cô gái. Tuy nhiên vẻ đẹp tổng hòa của trang phục mùa này phần nhiều được đặt để vào những thiết kế áo được chăm chút làm mới qua từng mùa, từng năm.

Mùa thu 2025, các mẫu áo vẫn ghi điểm nhờ vận dụng tốt phom dáng cổ điển chỉn chu; chi tiết sáng tạo được vận dụng một cách khéo léo và hài hòa khi đặt để đúng nơi, tiết chế vừa đủ và tạo nên dấu ấn nổi bật. Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ sọc hay những đường bèo nhún, viền ren và đăng ten trên từng mẫu áo kết hợp cùng bảng màu xu hướng của mùa.

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 2.

Họa tiết sọc dọc, sọc ngang màu xám trên nền vải trắng ngà kết hợp tạo nên hình ảnh vừa hài hòa vừa xinh đẹp không thể rời mắt. Áo cách điệu diện với quần shorts, chân váy mini là ý tưởng mặc đẹp, chất cho những buổi dạo phố, hẹn hò...

ẢNH: MYAN

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 3.

Kỹ thuật xếp layer khéo léo tạo ra sự đồng điệu cho thiết kế chấm bi, giúp điều hướng ánh nhìn vào những phần cơ thể mà nàng tự tin nhất

ẢNH: RUZA

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 4.
Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 5.

Áo denim cổ thắt nơ, tay bí phồng cực kỳ ấn tượng dù phối cùng quần denim cạp cao hay quần âu, quần shorts... Chi tiết nẹp áo lượn sóng cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt cho mẫu áo voan tay chườm trẻ trung và hiện đại

ẢNH: RUZA, LEIKA

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 6.
Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 7.

Cách sáng tạo nào sẽ khiến nàng yêu thích diện áo sơ mi trắng nhiều hơn? Gợi ý đến từ đường viền bèo nhún rủ mềm như cà vạt/chi tiết thắt nơ hay đường viền nhún bo tròn quanh cổ áo và tay áo?

ẢNH: LA STUDIOS

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 8.

Chăm chút vào chi tiết cổ áo chính là cách để tôn gương mặt thanh tú nổi bật hơn. Quý cô hoàn toàn có thể ăn mặc giản đơn mà vẫn thu hút và tạo nên ấn tượng khác biệt

ẢNH: MYAN

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 9.
Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 10.

Áo sơ mi tay xếp ly nhún phồng điệu đà hay áo sọc xanh tay lỡ thêu hoa rải rác đều là những kiểu áo cách điệu hợp mặc đi chơi, đi làm hằng ngày

ẢNH: OLV BOUTIQUE

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu- Ảnh 11.

Nghệ thuật sáng tạo thổi hồn cho thiết kế sơ mi trắng một hình ảnh khác lạ ấn tượng. Chi tiết hoa 3D nổi bật trên thân trước, cổ sơ mi đặt lệch kết hợp chân váy xám mang đến hình ảnh giàu sức gợi, trang phục tự như một nhành hoa đang bung nở giữa ánh nắng ban mai

ẢNH: KEIRA TONG


