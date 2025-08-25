Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu

Áo cách điệu chính là một trong những niềm đam mê bất tận của mọi cô gái. Không chỉ được diện khi đi học hay đi làm, các thiết kế giàu tính sáng tạo này đồng hành cùng chị em "trên từng cây số" khi vừa vặn với nhiều cá tính và phong cách thời trang.
Nổi bật nét tươi xinh nhờ mẫu áo cách điệu độc đáo
Không quá khó để tìm ra những công thức phối áo cách điệu và các món đồ có sẵn trong tủ đồ của mỗi cô gái. Tuy nhiên vẻ đẹp tổng hòa của trang phục mùa này phần nhiều được đặt để vào những thiết kế áo được chăm chút làm mới qua từng mùa, từng năm.
Mùa thu 2025, các mẫu áo vẫn ghi điểm nhờ vận dụng tốt phom dáng cổ điển chỉn chu; chi tiết sáng tạo được vận dụng một cách khéo léo và hài hòa khi đặt để đúng nơi, tiết chế vừa đủ và tạo nên dấu ấn nổi bật. Họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ sọc hay những đường bèo nhún, viền ren và đăng ten trên từng mẫu áo kết hợp cùng bảng màu xu hướng của mùa.
Áo denim cổ thắt nơ, tay bí phồng cực kỳ ấn tượng dù phối cùng quần denim cạp cao hay quần âu, quần shorts... Chi tiết nẹp áo lượn sóng cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt cho mẫu áo voan tay chườm trẻ trung và hiện đại
ẢNH: RUZA, LEIKA
Cách sáng tạo nào sẽ khiến nàng yêu thích diện áo sơ mi trắng nhiều hơn? Gợi ý đến từ đường viền bèo nhún rủ mềm như cà vạt/chi tiết thắt nơ hay đường viền nhún bo tròn quanh cổ áo và tay áo?
ẢNH: LA STUDIOS
Áo sơ mi tay xếp ly nhún phồng điệu đà hay áo sọc xanh tay lỡ thêu hoa rải rác đều là những kiểu áo cách điệu hợp mặc đi chơi, đi làm hằng ngày
ẢNH: OLV BOUTIQUE