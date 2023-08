Đi ngủ cũng có thể giảm cân bằng các bài tập yoga trên giường

Chỉ từ 15 - 30 phút mỗi tối trước khi đi ngủ với các bài tập yoga cơ bản, bạn đã được tiếp cận một phương pháp toàn diện để giữ gìn sức khỏe, thúc đẩy sự phát triển đa chiều gồm cả thể chất, tinh thần lẫn tâm hồn.

Thiếu ngủ, căng thẳng và nỗi lo về cân nặng có thể là một vòng luẩn quẩn và rất phổ biến ở người trưởng thành

Thực hành các tư thế trước khi đi ngủ bạn không chỉ được hỗ trợ giảm cân, cải thiện một số bệnh lý mà còn được hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giảm cân và ngủ đủ giấc, hãy thử các asana trước khi đi ngủ như cách các chuyên gia khuyên

Các chuyên gia cũng cho rằng thời lượng của mỗi tư thế có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ thoải mái và kinh nghiệm của người tập, nên giữ mỗi tư thế trong khoảng 1 - 2 phút, đủ thời gian để trải nghiệm lợi ích. Về tần suất, có thể đặt mục tiêu thực hành các tư thế yoga trước khi đi ngủ ít nhất ba lần một tuần để thiết lập một thói quen nhất quán.

Bằng cách kết hợp yoga vào thói quen của mình, bạn có thể cải thiện thể chất, giảm căng thẳng, tinh thần minh mẫn hơn và cảm giác hạnh phúc tổng thể hơn

Để thực hành các asana trước khi ngủ, cần lưu ý một vài yếu tố nhỏ nhưng quan trọng:

Làm nóng cơ thể: Trước khi thực hiện các tư thế yoga, hãy khởi động nhẹ nhàng để chuẩn bị cho cơ thể. Điều này có thể bao gồm một vài vòng Surya Namaskar hoặc kéo dài nhẹ nhàng để thả lỏng cơ bắp.

Trong khi các bài tập gym tập trung chủ yếu vào sức mạnh thể chất, phát triển cơ bắp thì yoga kết hợp kiểm soát hơi thở, chánh niệm, tính linh hoạt, sức mạnh

Nhận biết hơi thở: Các chuyên gia khuyên nên tập trung vào hơi thở sâu và chánh niệm. Kết nối hơi thở của bạn với từng chuyển động, cho phép nó hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong từng tư thế.

Những bài tập yoga luôn tạo ra bài tập cân bằng giúp nuôi dưỡng cơ thể tâm trí

Môi trường thoải mái: Bắt đầu bằng cách giảm độ sáng của đèn, bật nhạc nhẹ và sử dụng các đạo cụ như chăn hoặc gối ôm để hỗ trợ thêm và tạo sự thoải mái.

Yoga được chứng minh là giúp đi vào giấc ngủ nhanh hơn, ngủ ngon hơn. Nó cũng có những tư thế đặc biệt giúp giảm cân, thư giãn và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Những tư thế yoga trước khi đi ngủ để giảm cân và ngủ ngon hơn theo lời khuyên của các chuyên gia gồm:

1. Đứng gập người về phía trước (Uttanasana)

Đứng cao với hai chân rộng bằng hông. Thở ra và gập người về phía trước, để phần thân trên rủ xuống. Asana này tác động đến phần thân dưới của bạn và giúp kéo căng gân kheo, bắp chân và lưng dưới.

2. Tư thế con bướm (Baddha Konasana)

Nằm ngửa trong tư thế thoải mái, khép hai lòng bàn chân lại với nhau, nhẹ nhàng ấn đầu gối của bạn xuống sát giường, cho phép hông mở ra. Tư thế này kích thích các cơ quan vùng bụng, thúc đẩy thư giãn và hỗ trợ tiêu hóa.

3. Xoắn cột sống nghiêng (Supta Matsyendrasana)

Bắt đầu bằng cách nằm ngửa và ôm đầu gối vào ngực. Mở rộng cánh tay của bạn sang hai bên và nhẹ nhàng hạ thấp chân sang một bên, vặn cột sống của bạn. Tư thế này giải phóng căng thẳng ở lưng và xoa bóp các cơ quan bụng, hỗ trợ tiêu hóa.

4. Tư thế gác chân lên tường (Viparita Karani)

Nằm ngửa cạnh một bức tường với hai chân dang rộng. Thả lỏng cánh tay của bạn ở hai bên. Sự đảo ngược nhẹ nhàng này giúp cải thiện lưu thông máu, giảm sưng ở chân và làm dịu hệ thần kinh.

5. Tư thế xác chết (Savasana)

Nằm ngửa, hai chân hơi dang rộng và hai tay thả lỏng hai bên. Nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở sâu, chánh niệm. Tư thế cuối cùng này cho phép tích hợp các lợi ích của việc luyện tập của bạn, chuẩn bị cho cơ thể thư giãn và ngủ sâu.

Những lời khuyên từ các chuyên gia sức khỏe và thể hình cùng các bài tập yoga trên giường đơn giản, dễ thực hành này thực sự rất đáng lưu tâm, nhất là với các chị em công sở vốn dễ lâm vào tình trạng thừa cân, thiếu sức khỏe, sự dẻo dai…

Ngủ nhanh hơn, thức dậy sảng khoái hơn song song với việc tiêu mỡ, giữ dáng chỉ với các bài tập nhanh trên giường trước khi ngủ là lợi thế yoga hơn hẳn các bộ môn khác

Yoga là một cách nhẹ nhàng và phục hồi để kết thúc một ngày của bạn, đồng thời giúp bạn xoa dịu tâm trí và cơ thể.



Theo: Do You, Only My Health, Dreams Time