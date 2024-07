Địa điểm vui chơi cuối tuần dành cho gia đình, bạn bè tại TP.HCM

Hè này nếu chưa biết đi đâu cùng gia đình, bạn bè và người thân, thì dưới đây là 3 gợi ý địa điểm vui chơi hấp dẫn và thú vị tại TP.HCM dành cho bạn.

Khu vui chơi giải trí Snow Town

Snow Town là điểm đến hấp dẫn dành cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác tuyết lạnh giữa lòng TP.HCM. Với không gian rộng lớn và nhiệt độ duy trì ổn định, Snow Town mang đến cho du khách cảm giác như đang ở giữa mùa đông thật sự. Tại đây, bạn có thể tham gia trượt tuyết, chơi ném tuyết và tận hưởng không gian tuyết trắng cùng gia đình và bạn bè. Đặc biệt, Snow Town còn có các khu vực ẩm thực và quầy hàng lưu niệm, đáp ứng nhu cầu mua sắm và ăn uống của du khách.

Pixabay

Jump Arena

Jump Arena là khu vui chơi trampoline hiện đại, nơi bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động thú vị như nhảy bungee, leo núi và chơi bóng rổ trên sàn nhún. Đây là địa điểm lý tưởng để gia đình và bạn bè rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cũng như có những kỉ niệm đáng nhớ. Jump Arena còn có khu vực dành riêng cho trẻ em, giúp các bé thỏa sức vui chơi trong môi trường an toàn và lành mạnh.

Freepik

Đua xe Go Kart

Đua xe Go Kart là trải nghiệm tuyệt vời cho những ai yêu thích tốc độ và cảm giác mạnh. Tại TP.HCM, bạn có thể tìm thấy nhiều sân đua Go Kart hiện đại với các loại xe an toàn và đường đua đa dạng. Đua xe Go Kart không chỉ mang lại niềm vui và sự hứng khởi mà còn giúp bạn rèn luyện kỹ năng lái xe và phản xạ nhanh nhạy. Đây là hoạt động phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn, mang đến những giây phút thư giãn và giải trí tuyệt vời.

Pixabay

Những địa điểm như Snow Town, Jump Arena, đua xe Go Kart đều mang đến những trải nghiệm đa dạng và thú vị cho mọi lứa tuổi. Hãy dành thời gian cuối tuần để khám phá và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình và bạn bè tại TP.HCM.



Chuyên mục du lịch Gen Z được xây dựng bởi Tugo & Thanh Niên