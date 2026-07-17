Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản

Phong cách monochrome không chỉ phù hợp cho những cô nàng lười phối đồ mà còn dễ dàng tạo dấu ấn riêng cho người mặc nhờ sự đồng nhất về màu sắc.
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Monochrome là phong cách phối trang phục với một tông màu chủ đạo, thay vì chỉ tập trung vào màu sắc, sự khác biệt được tạo nên từ phom dáng, chất liệu và các chi tiết thiết kế của từng món đồ. Đây là xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi tính ứng dụng cao.
Ngày nay, monochrome không còn gói gọn trong những bộ suit đen quyền lực hay những thiết kế trắng tối giản trên sàn diễn. Phong cách này đã trở thành lựa chọn quen thuộc của những người yêu thời trang nhờ tính ứng dụng cao, chỉ cần những thiết kế cơ bản như áo thun hoặc quần ống rộng đồng tông là có thể xuống phố.
Phong cách monochrome thường bị hiểu nhầm là nhàm chán bởi bảng màu giới hạn. Thực tế, sự hấp dẫn của phong cách này lại nằm ở khả năng khai thác sự khác biệt giữa các chất liệu và cách thiết kế trang phục.
Với môi trường công sở, phong cách monochrome cũng chứng minh sự linh hoạt của mình qua những gam màu dịu mắt. Những thiết kế chỉn chu với gam màu không quá sáng dễ dàng phù hợp với môi trường công việc.
Không chỉ gắn liền với những gam màu trung tính, phong cách monochrome còn mở ra nhiều khả năng sáng tạo với bảng màu pastel.
Monochrome là minh chứng cho thấy sự đơn giản vẫn có thể tạo nên sức hút nếu biết kết hợp màu sắc, phom dáng và chất liệu một cách hài hòa. Dù theo đuổi phong cách nào đều mang đến dấu ấn riêng mà không tạo cảm giác đơn điệu.