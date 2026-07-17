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Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/07/2026 18:00 GMT+7

Phong cách monochrome không chỉ phù hợp cho những cô nàng lười phối đồ mà còn dễ dàng tạo dấu ấn riêng cho người mặc nhờ sự đồng nhất về màu sắc.

Monochrome là phong cách phối trang phục với một tông màu chủ đạo, thay vì chỉ tập trung vào màu sắc, sự khác biệt được tạo nên từ phom dáng, chất liệu và các chi tiết thiết kế của từng món đồ. Đây là xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi tính ứng dụng cao.

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản- Ảnh 1.

Màu đen luôn là lựa chọn kinh điển khi nhắc đến monochrome. Một chiếc áo ba lỗ ôm gọn kết hợp quần dài ống rộng đồng màu hoàn thiện bản phối đơn sắc bí ẩn. Gam màu đen còn mang đến lợi thế lớn khi dễ bảo quản, ít lộ vết bẩn và phù hợp với nhiều vóc dáng nhờ khả năng tạo cảm giác thon gọn

ẢNH: @_TQIZN_

Ngày nay, monochrome không còn gói gọn trong những bộ suit đen quyền lực hay những thiết kế trắng tối giản trên sàn diễn. Phong cách này đã trở thành lựa chọn quen thuộc của những người yêu thời trang nhờ tính ứng dụng cao, chỉ cần những thiết kế cơ bản như áo thun hoặc quần ống rộng đồng tông là có thể xuống phố.

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản- Ảnh 2.

Áo hai dây cúp ngực đen phối cùng quần tây ống rộng đồng màu mang đến vẻ ngoài sang trọng. Áo ôm phần thân trên dễ dàng tôn lên vòng 1 gợi cảm, thiết kế quần ôm hợp với người có vóc dáng đồng hồ cát hoặc tam giác ngược

ẢNH:@_PRINKPIYA

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản- Ảnh 3.

Áo hai dây màu hồng pastel kết hợp quần ống loe cùng tông tạo nên phong cách monochrome nhẹ nhàng nhưng vẫn rất nổi bật. Gam màu hồng sáng dễ dàng tôn lên sự nữ tính, chỉ cần thêm giày cao gót màu nude cùng túi xách cùng màu là có thể tự tin dạo phố

ẢNH: ITTEEM

Phong cách monochrome thường bị hiểu nhầm là nhàm chán bởi bảng màu giới hạn. Thực tế, sự hấp dẫn của phong cách này lại nằm ở khả năng khai thác sự khác biệt giữa các chất liệu và cách thiết kế trang phục.

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản- Ảnh 4.

Áo tay phồng màu trắng kết hợp chân váy bí dịu dàng, năng động. Màu trắng tạo cảm giác tinh khôi nhưng dễ bám bẩn, người mặc có thể lựa chọn những chất liệu vải trơn để dễ dàng hơn khi làm sạch quần áo

ẢNH: ITTEEM

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản- Ảnh 5.

Áo sát nách cổ chữ V màu trắng phối cùng chân váy xếp ly rách gấu tạo nên bản phối trẻ trung nhưng vẫn đầy cá tính. Hoàn thiện bản phối với bốt cao cổ và túi xách da cùng tông là bạn đã đủ tự tin xuống phố

ẢNH: @_HIENTHUC.27

Với môi trường công sở, phong cách monochrome cũng chứng minh sự linh hoạt của mình qua những gam màu dịu mắt. Những thiết kế chỉn chu với gam màu không quá sáng dễ dàng phù hợp với môi trường công việc.

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản- Ảnh 6.

Trẻ trung với áo sơ mi xám xanh kết hợp chân váy tầng cùng sắc độ sáng nhẹ mang lại sự nhã nhặn. Điểm thêm vòng cổ bạc hoặc vòng tay kim loại tối giản sẽ là điểm nhấn vừa đủ để tăng thêm sự tinh tế mà không phá vỡ tính thống nhất của tổng thể

ẢNH: @_TTIEN1211

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản- Ảnh 7.

Áo với phần vai choàng nhẹ màu ô liu kết hợp chân váy chữ A đồng màu vừa đủ chỉn chu để dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Phần thắt lưng cùng tông trang phục tôn lên vòng 2 của người mặc, đồng thời giúp bộ trang phục tránh được sự rườm rà

ẢNH: @_TYANGNE

Không chỉ gắn liền với những gam màu trung tính, phong cách monochrome còn mở ra nhiều khả năng sáng tạo với bảng màu pastel.

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản- Ảnh 8.

Đầm hai dây cúp ngực bằng vải voan màu xanh ngọc là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thử phong cách monochrome khác biệt. Váy với chất liệu voan nhẹ kết hợp gam màu xanh ngọc dịu mắt, phù hợp cho các buổi tiệc hoặc sự kiện ngày hè

ẢNH: @_MY.OWIII

Monochrome là minh chứng cho thấy sự đơn giản vẫn có thể tạo nên sức hút nếu biết kết hợp màu sắc, phom dáng và chất liệu một cách hài hòa. Dù theo đuổi phong cách nào đều mang đến dấu ấn riêng mà không tạo cảm giác đơn điệu.

MONOCHROME phong cách monochrome trang phục đồng màu xu hướng phong cách thời trang

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